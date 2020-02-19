圖／保護腳掌！緝毒犬穿「小紅鞋」亮相　與偵爆犬的差異在這…





▲士林憲兵隊緝毒犬組動態展示。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

政府近年為強化緝毒工作，繼士林憲兵隊編成「緝毒犬分組」後，台中、高雄與花蓮憲兵隊預計在7月份都將編成小組，且要在2022年底全國犬隻總數要達18隻。參與任務的拉不拉多犬19日亮相，腳上穿著醒目的紅色小鞋子，憲兵士官長劉信宏解釋，這其實是為了要保護牠們的腳掌。

士林憲兵隊在2月6日於松園營區舉行「緝毒犬分組編成典禮暨成果展示」，由憲兵指揮官黃金財中將親自主持。他表示，要感謝關務署提供犬隻及領犬員訓練，提升憲兵軍犬隊人員職能與專業，同時也強調唯有維持部隊純淨安全，才能發揮可恃戰力。

憲兵指揮部表示，已經完訓的犬隻有3隻，未來會支援憲兵隊執行毒品查緝任務。此外，之後也陸續會在7月於台中、高雄、花蓮憲兵隊成立「緝毒犬分組」，目標在2022年前獲得18頭犬隻，全面提升緝毒能量。

憲兵指揮部19日更舉行記者會，讓3隻緝毒犬正式在媒體前亮相，腳上皆穿著顏色鮮艷的小紅鞋。劉信宏解釋道，緝毒犬穿小紅鞋有2個原因，一是要保護牠們的腳掌，避免值勤時遭穿刺傷害，二是要避免值勤時爪子破壞現場跡證。

關於緝毒犬和偵爆犬的差異，劉信宏說，緝毒犬跟偵爆犬皆來自關務署緝毒犬培訓中心，兩者的差異是，偵爆犬是在執行爆炸物的偵測工作，所以幼犬遴選部分，會選性情穩定，而且偵蒐速度緩慢的犬隻，避免誤觸爆裂物。目前歐美、世界各國統用的偵測犬都為狼犬、拉不拉多犬，以及米格魯，而國軍緝毒犬是採用拉不拉多犬為主要犬種。

被問到緝毒犬是否完成結紮？劉信宏表示，目前所有緝毒犬都來自緝毒犬培訓中心，緝毒犬培訓中心撥發到單位時，皆已完成結紮，目的是為了讓這些犬隻能有更好的健康狀況。

在犬隻福利部分，劉信宏提到，每年針對現役犬隻實施兩次的全身健康檢查，包括血檢、尿檢、胸部X光、超音波等各式各樣的檢查，確保犬隻身體狀況。平時除了餵食犬隻食用飼料外，也有配合的獸醫院，特別針對犬隻健康狀況實施維他命C、維他命E，以及維骨力等保健食品添加，強化這些犬隻的健康概況。

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▼憲兵士官長劉信宏。（圖／記者林敬旻攝）