民眾黨提黨版紓困條例　發1千元抵用券、居家隔離者得領津貼

▲民眾黨團推出紓困條例草案 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎衝擊國內民生消費，行政院日前拍板將匡列600億特別預算，用特別條例的方式協助產業紓困，預計在20日的院會討論出細節。台灣民眾黨19日召開記者會提出黨版草案，指出6大重點，包括1.防疫照顧假期間得請領生活津貼、2.居家檢疫隔離者國家應補貼、3.雇主不得使勞工至疫區提供勞務、4.抵用券範圍限於受衝擊產業、5.中小企業得展延貸款期限／由國家補貼利息、6.行政院3個月內提報告／6個月內赴立院備詢。

民眾黨團總召賴香伶表示，1月份政府用緊急命令方式採取防疫照顧假，但還是認為能入法最好，讓勞資雙方有依循、勞工可以請也敢請，此外，也希望防疫照顧假、居家檢疫跟隔離能入法，讓二者都能請領生活津貼補償。且若勞工要到大陸等疫區出差，勞工的退避權應該入法

黨團副總召張其祿指出，既然要訂定紓困條例跟預算，希望這不是空白授權的支票，「我們要知道政府花了什麼錢、做了什麼事」，我們要求滿3個月政院必需提出疫情報告，6個月院長跟部會首長要就條例的執行列席備詢。關於財政紀律部分，張說，現在經費必須是以過去4年歲計賸餘範疇，約1100億當總額上限，「編列的方式還是讓行政單位有彈性，還是要尊重過去4年的稅計賸餘總範圍」。

立委高虹安則說，相較於國民黨的條例是指出整體產業大紓困方向，民眾黨的版本最大差別在於，特別指出中小企業、微型企業的問題，因為本少力薄，可能無法度過這次難關，希望透過條例版本得到幫助，也希望將紓困對象擴大的各種可能的營業規模，授權主管機關訂定紓困措施，有待貸款業主也能因為紓困措施獲得展延。

「我們這次黨版的紓困條例主要還是針對基層。」立委邱臣遠表示，還是秉持兩個重點，保護中小企業跟維護財政紀律，我國中小企業佔全國97%，涵蓋就業人口78%，扮演國內經濟重要基石跟命脈，這次版本針對產業明訂第10條是針對中小企業、小規模商業。

立委蔡壁如則呼籲，疫情發展至今，還是要多洗手、有需要還是要戴口罩，「這次疫情還是遵守中央防疫指揮中心的政策，事後有需要檢討的話再要求政院做檢討報告」。她表示，目前看得到是中小企業、夜市攤商首當其衝，發放消費券大方向不反對，但行政院需注意衝擊到哪些產業。蔡壁如說，根據105年到108年的歲計賸餘總和，在不舉債的前提下，主張每人發1000元，兼顧到財政紀律跟財政的規劃。

民眾黨幕僚補充，黨版的條例提出每人發「1000元抵用券」與行政院目前傳出的抵用券形式不同，民眾黨主張的抵用券可以直接用於消費使用，較類似「消費券」形式，不必消費到特定金額才可「抵用」。