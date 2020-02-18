農藥混不明物餵食　狠男毒殺鄰居2愛犬遭起訴！5年以下徒刑等著他

▲蔡姓男子於2019年8月間毒殺鄰居愛犬，台中地檢署18日依違反動保法將他起訴。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市蔡姓男子因不喜歡鄰居卓姓女子飼養的兩隻愛犬「可樂」及「仔仔」，涉嫌於2019年8月間將摻有農藥的不明物品餵食兩犬導致其中毒而死。兩犬無故喪命，卓女經調閱監視器發現蔡男涉案憤而報警，蔡男到案否認，向檢警辯稱只是拿「吳郭魚」給狗吃。台中地檢署18日依違反動保法第6條「使用藥物致複數動物死亡情節重大者」將蔡男起訴，得處1年以上5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上500萬元以下罰金。

起訴書指出，蔡男（43歲）不喜歡鄰居卓女養的米克斯犬「可樂」及臘腸犬「仔仔」，涉嫌於2019年8月2日下午4時許將農藥「福瑞松」混入不明物體後，裝在水瓢內餵狗，兩犬因誤食於當晚相繼毒發喪命。

卓女發現愛犬無故喪命，遂調閱監視器畫面查看，發現蔡男疑似餵食兩犬而造成死亡，憤而向警方報案。警方同台中市動物保護防疫處人員前往卓女住處查看，並帶走犬隻的屍體解剖、檢驗，發現兩犬胃部皆檢出農藥成分，死因為有機磷中毒引起肺水腫、腦出血死亡。

蔡男到案後坦承餵狗，但辯稱只是拿「吳郭魚」給狗吃，否認有將農藥摻入食物中，並故意拿出藍色水瓢給警方扣案與檢驗，案經動保處函送偵辦。檢方調閱監視器後發現，蔡男餵食犬隻時的水瓢為白色，與蔡男陳述不符，不足採信，18日依違反動保法將他起訴。

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