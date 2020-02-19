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產量超過全國1/3！　解放軍服廠9天變身防護服工廠...日產4.5萬套　

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▲ 際華集團從生產軍服轉而生產防護衣，目前產量是全國總產量的1/3以上 。（圖／翻攝自際華集團官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，為了充分提供防疫所需的相關物資，大陸不少有條件、有能力的企業紛紛購置設備，轉而生產防疫物資。像是原先從事無紡布生產的恆天嘉華公司，就轉而生產醫用口罩；隸屬於解放軍的被服廠也同樣轉而生產大量防護服，隨著產能一天天大幅提升，目前產量甚至已經達到全國醫用防護服總產量的1/3以上。

綜合陸媒報導，大陸國務院國有資產監督委員會（國資委）副主任任洪斌18日在新聞發布會上表示，因湖北武漢疫情嚴重，醫用口罩和防護服的供給情況始終處於緊繃狀態，部分地區還出現了短缺情況，「因此，國資委和中央企業近2週積極投入到重要醫療物資的保障工作，在我們的協助安排下，許多有條件、有能力的中央企業，立刻轉而擴產防疫物資。」

其中，國機集團所屬的恆天嘉華，原本是間生產無紡布的企業，他們在物資短缺的第一時間，就馬上轉為生產醫用口罩，截至13日止，已經陸續開通了11條口罩生產線，現在每天都能生產多達110萬片口罩，效率相當驚人。

至於際華集團，以前主要是從事軍隊軍裝、被服等軍需產品的供應，這次接獲國資委的消息後，也同樣迅速轉產，投入防疫服的生產工作中。公司毫不猶豫馬上添購原料、設備，並開始培訓員工，辦理醫用許可，目的就是為了確保生產作業順利進行，為疫情爭取更多寶貴時間。

▲ 際華集團生產的防護衣連夜送往武漢。（圖／翻攝自際華集團官網）
短短9天的準備後，際華集團就從「軍服生產公司」變身為「防護服製造大廠」，2800多名員工經過幾天學習、磨合，生產作業越來越上手，產量越來越高，光是16日一天，他們就產出各類防護服共5.6萬套，其中醫用防護服就包含4.5萬套。截至16日為止，際華集團更是累計生產多達32.2萬套醫用防護服，8.4萬套非醫用防護服，產量已經是全國醫用防護服總產量的1/3以上。

即便產能每天都不斷上升，際華集團仍然持續在探討、尋找可以更進一步擴大防護服每日生產量的辦法

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