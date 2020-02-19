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「移動式方艙焚化爐」送進武漢　850度高溫每日可燒5噸醫療垃圾、動物屍體

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「移動式焚化爐」送進武漢　850度高溫每日可燒5噸醫療垃圾、動物屍體。（圖／翻攝《國際船舶網》）

▲每個方艙為20尺標準集裝箱大小，體積約為30立方公尺。（圖／翻攝《國際船舶網》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，醫療垃圾處理處置也成為防疫第一線遇到的難題之一。近日，由上海交通大學環境科學、工程學院大氣污染控制團隊參與研製的「醫療垃圾應急處置方艙」，發往武漢馳援疫區。據了解，在方艙焚燒爐中以850度以上維持2秒焚燒，病毒無法在這種條件下存活。

截至18日24時為止，湖北新增新冠肺炎確診病例1693例、132死，累計6萬1682例、1921死；大陸累計共7萬4227例、2004死。

《新民晚報》報導，每個方艙為20尺（約為6.66公尺）標準集裝箱大小，體積約為30立方公尺，包括固廢粉碎方艙、焚燒方艙和煙氣淨化方艙三部分，為應急搶險救災過程中生活垃圾、醫療垃圾、動物屍體等固廢提供移動式的處置方案，實現垃圾減量和無害化處理，焚燒煙氣也經過淨化達標排放。

▼該方艙可處理醫療垃圾、動物屍體等。（圖／翻攝《國際船舶網》）

「移動式焚化爐」送進武漢　850度高溫每日可燒5噸醫療垃圾、動物屍體。（圖／翻攝《國際船舶網》）

上海交大團隊主要負責煙氣淨化工藝及方艙設計，環境科學與工程學院教授瞿贊介紹，醫療垃圾經焚燒處置關鍵在病毒病菌的去除，在方艙焚燒爐中以850度以上維持2秒焚燒，病毒無法在這種條件下存活，該技術正好支持當前武漢醫療廢物無害化處置。目前，項目組根據武漢防疫醫療垃圾處理的現場要求，對垃圾焚燒及煙氣淨化方艙進行優化改進，每日可以焚燒、無害化處理醫療垃圾5噸。

由南京中船綠洲環保有限公司牽頭、生態環境部南京環境科學研究所、上海交通大學參與聯合研製的多功能機動高效環保裝備，也是大陸人民解放軍陸軍勤務學院牽頭的「十三五」國家重點研發計劃－－「高原高寒地區災害現場安置裝備關鍵技術與裝備研究及應用示範」項目成果，今年1月在青海格爾木通過軍方驗證試驗。

另據《國際船舶網》報導，2003年中船綠洲就曾調運40餘台焚燒爐支援SARS防疫一線。目前，中船綠洲還在加急組織協調內外部資源，繼續趕製一批醫療垃圾焚燒爐，在兩周內陸續發往湖北武漢等疫情嚴重地區。

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