「我有腎炎必須回台大」百名滯留湖北學童求救蔡英文：您是總統一定可幫我們

▲10歲拿著自己寫的信向蔡總統求救。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文提供）

記者陳俊宏／綜合報導

首批滯留湖北台商3日返台後，18日已全部隔離14天出關，目前仍有900多名台灣人滯留湖北，其中中小學生至少有百人。不少學童寫下親筆信向總統蔡英文求救，「我母親有心臟病，而我有腎炎，必須回台大醫院就診…希望蔡總統能給我們一條回家的路」、「請您想想辦法讓我們回家，您是總統，您一定可以幫我們的對吧？」

第二批包機是否有譜？先前陸委會只表示，「可能考慮用遠距上課方式，讓滯留大陸的學生先上課。」由於等不到政府回音，孩子們決定一人一信給蔡總統請願。湖北台胞返鄉救援會長徐正文幫忙傳遞心情，一共有10多封信，童言童語讓人看了心酸。

請繼續往下閱讀...

一名國二生說，第一次回湖北外婆家探親就遇到新冠肺炎，導致封村、封鎮、封城，「讓我和媽媽、弟弟回不了台灣，很想念台灣的阿公、阿嬤、爸爸，我們一家人從來沒有分開這麼久，很想念他們。現在也離開學的日子越來越近了，很希望早點回家做好開學準備。我擔心媽媽很久沒上班被開除，家裡還有房代（貸）、車代（貸）要繳，希望總統幫幫我們早日回台灣上班、上課。」

▲▼滯留湖北學童寫的求救信。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文提供）

另一名學童表示，和媽媽、弟弟被迫困在湖北，而弟弟有發展遲緩的病，「我也需要回到台灣讀書，媽媽也因此感到心煩，懇請蔡總統能讓我們儘早回到台灣！謝謝！」

一名小六生指出，一家三口1月14日回湖北荊州探親，準備1月24日返回台北，剛好碰上封城所以無法離開，「我母親有心臟病，而我有腎炎，必須回台大醫院就診。我們在這裡連飲食都有問題，希望蔡總統能給我們一條回家的路。」

還有10歲小朋友畫下他和媽媽及弟弟，並在信中寫道，「媽媽說蔡總統說我們可以回去，我們才能回家。可是我想爸爸、阿公、阿嬤，想阿祖、想姑婆，我還想上學，機場還要隔離14天，14天後學校就要開學了。而且還沒回到台灣，學校還有我沒上到的課，我怕趕不上進度要怎麼辦？請您想想辦法讓我們回家，您是總統，您一定可以幫我們的對吧？謝謝您！」

▲▼滯留湖北學童寫的求救信。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文提供）

▼滯留湖北小朋友寫信給蔡英文，畫下飛機全家福表達「我想回家！」（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文提供）