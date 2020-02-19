散播車行運將染新冠肺炎引恐慌　豐原一家酒店員工遭中打函送

▲台中市豐原區一家酒店的謝姓員工，於店內散播不實疫情訊息遭瘋傳，18日刑事局中打將他函送法辦。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區一家酒店的謝姓員工，在酒店內張貼一張公告，要店內員工不要叫特定車行的計程車，因為該車行司機有「武漢肺炎」，該訊息遭員工、小姐拍照並透過LINE瘋傳，引發恐慌。刑事局中打18日接獲報案後隨即展開調查，經查證此事並非屬實，遂將謝男通知到案，並依涉嫌違反社會秩序維護法及傳染病防治法函送，最重可處300萬元罰金。

刑事局中打第二隊，於18日發現網路瘋傳一張豐原區某酒店內公布欄張貼的「本公司有叫00計程車行的佳麗，目前疑似有一名司機患有武漢肺炎請各位佳麗的暫時不要叫00車行的車」公告圖片，經查該車行及酒店內小姐均無新冠肺炎（COVID-19）或相關病徵，確認為假訊息，隨即與豐原警分局偵查隊組成專案小組進行偵辦。

專案小組18日下午3時許將謝男通知到案，據調查，謝姓男子（59歲）為豐原區向陽路某酒店的員工，他供稱一週前從友人那邊聽聞，某車行的計程車司機疑似患有新冠肺炎，因擔心店內其他員工或小姐受到感染，才張貼公告，是好意提醒、不知道會觸法，並且在貼出公告沒多久後，該車行便找上門來，告訴他的公告並非屬實，他也馬上就撤下了，沒想到竟遭網路瘋傳。

▲謝姓男子於酒店內張貼「本公司有叫元○計程車行的佳麗，目前疑似有一名司機患有武漢肺炎請各位佳麗的暫時不要叫00車行的車」的公告圖片，遭員工及小姐拍下於網路瘋傳，造成恐慌。

警方訊後依涉嫌違反社會秩序維護法及傳染病防治法，將謝男移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾在新型冠狀病毒肺炎防疫期間，切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情之不實資訊，引起民眾恐慌，也造成商家困擾，警方將依法速查嚴辦；另也請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站或加入「疾管家」官方LINE帳號，將提供最新的防疫資訊。另亦可加入「美玉姨」、「My Go Pen」等LINE查證平臺，以查證訊息真偽。

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