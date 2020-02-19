彰化口罩大廠發生職災女員工斷指　勞工處：將行政裁罰

▲彰化縣田中口罩場昨天有員工發生不慎被夾斷右手中指第1指節。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情升溫全民搶口罩，彰化田中口罩廠受到政府徵調日夜趕工，未料18日發生資深女員工在操作機台時不慎夾斷右手中指第1指節，勞工處會同中區職安所會同前往勘查後，初步認為可能是女員工太勞累，沒依標準作業流程才會受傷，未來除了強化安全訓練外，廠商因行政疏失將給予裁罰，不影響整體產能。

▲田中口罩場員工發生不慎被夾斷右手中指第1指節。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，顏女在口罩工廠工作已有14年，18日下午操作綁帶機台時不慎遭夾傷，當下立即反射性將手抽出，結果右手中指鮮血直流，顏女立即向同事求援並送醫。由於顏女第一時間還不知道自己手指頭已斷，直到就醫後才發現傷勢遠比想像中嚴重，同事立即返回現場查看，並拾回斷指送往醫院，無奈經過醫院評估後仍無法接回，只能選擇截肢。

縣府勞工處長吳蘭梅表示，案發後為了維護勞工權益、強化職場安全，立即會同中區職安所會人員實地前往勘查，初步認為，這名廠方資深的女員工，對於工作流程相當嫻熟，在發現不良品時，一時疏忽沒有先讓機台停電再做後續處理，但對廠商將以行政疏失依法裁罰，同時要求全面強化安全訓練。

▲彰化縣勞工處。（圖／記者唐詠絮攝）

口罩廠對女員工發生這起職災意外感到遺憾，也將負起醫療權責，養傷期間，也會給於支薪、妥善照顧，也將強化勞工安全教育避免類似事件發生。

而口罩廠從被政府徵用以來，積極防疫日夜趕工做醫療級口罩，每日可產25萬片，隨著疫情加溫，未來將再增加3條產線，勞工處昨日才在口罩廠辦理徵才， 3台新機器每台預計增加30萬片產能預估徵才20人，預計2月底將上線加入生產行列。

▲勞工處在口罩廠協助辦理徵才。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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