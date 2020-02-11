市調公司：蘋果AirPods是全球最熱賣耳機！第二名是他

▲蘋果AirPods是2019年最熱賣的耳機。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

最新市場調查結果顯示，去年第四季，全球無線耳機市場規模高達5,100萬副、66億美元，總計全年度銷量來到1.3億副，其中第一名的還是Apple公司的AirPods，而且該公司2020年將要挑戰1億副。

Apple公司的無線耳機有 AirPods一代、二代跟最新的AirPods Pro三款，光是這三款，已經連續兩年蟬聯世界第一銷售寶座。這次的銷售數據同樣來自於市調機構Counterpoint，該機構統計2019年第四季，Apple耳機的銷量高達43%，銷售額高達62%。

除了Apple公司的銷量跟銷售額維持不變都是第一名之外，第二名開始都有變化：從銷量來看，第二名是小米公司，第三名是三星公司，但是從銷售額來看，第二名是Beats，第三名是Jabra。

有意思的是，這份報告還可以看到產品價格帶，單價在100美元（台幣3,000元）以上的無線耳機當中，Apple公司的銷量占比高達70%，三星來到第二名，第三名是Jabra。

Apple公司旗下新款AirPods Pro機型於10月30日開始在全球各地上市，其帶來的降噪能力在全球各大科技媒體、布洛克都給出好評，儘管至今供應短缺，但仍賣出600萬台，受歡迎層度可見一般，該季度銷售最熱門的國家是在美國，佔全球市場銷售占比高達35%。

根據Counterpoint Research最新的報告指出，2019年全球無線耳機市場規模超出預期，在2019年Q4同比增長53％、共賣出5,100萬副耳機，累計全年突破1.3億部，總銷售額來到66億美元。

Counterpoint Research分析師Liz Lee預期AirPods的銷量今年將突破1億副，去年賣出800萬副的三星電子，如果推出Galaxy Buds+或許可能擊敗競爭對手，爭取第二名寶座。

*資料來源：Counterpoint Research