北市教育局「一立案證書領一盒口罩」　補教師愁：學生多只發一次不夠！





▲台北市教育局發口罩給補教業者 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫工作，全國各級學校皆延後至25日以後開學，教育部備妥645萬片備用口罩供各校使用。台北市教育局今（18日）發放100盒口罩給各補教機構，每個機構憑正本立案證書即可領到一盒（50片）口罩，補教單位領取口罩時，教育局人員再次強調，口罩為緊急需求提供，不是一人一片配戴。

補教單位李姓老師指出，該單位領到一盒50片的口罩，將發給有症狀的師生，補習班也有自有備少量口罩，但數量非常少，呼籲教育部盡快在發送第二批口罩。

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▲▼補教業者可憑立案證書領一盒50片口罩。（圖／記者崔至雲攝）





另外有補教業者以4份立案證書領到200片口罩，但該補教業者驚慌指出，「我們學生這麼多，只發一次喔？」，他認為，他們學生上千人，學生這麼多，如果只有200片，家長會很恐慌。但目前公司預防措施做很好，例如，大廳有紅外線熱像儀、酒精等，希望師生可以放心。

北市教育局主秘陳素慧指出，今日發放100盒口罩，領取口罩的機構都是以人數超過83人為主，未來會分批發放，也會跟補習班再次呼籲，發放的備用口罩是要因應緊急需求才提供，不是一人一片配戴。

▲補教業者呼籲政府，發放第二次口罩。（圖／記者崔至雲攝）

