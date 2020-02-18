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台南市政府拳頭硬了！　除落跑女外趴趴走也被重罰15元

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▲針對2月17日違反居家檢疫規定的花姓女子，台南市長黃偉哲對於花女不負責任的行為表示遺憾，居家檢疫若失聯將依情節公布姓名照片及重罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲要求市府團隊，務必嚴正執法，要以市民的生命為最重要的依歸，民眾切勿挑戰公權力，否則依法重罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市花姓女子在居家檢疫期間，竟然無視規定鬧失蹤，台南市政府在遍尋不著下，緊急公布花姓女子姓名，並由警方在北部尋獲，衛生局決定罰她15萬元，而衛生局18日同時對另名違反居家檢疫規定趴趴走民眾，重罰15萬元。

台南市衛生局18日同時針對另一名未遵守「居家檢疫」規定，擅離住家民眾進行裁處15萬元之重罰，該民眾2月3日由小三通入境，依冠新肺炎（武漢肺炎）具感染之風險，被列為居家檢疫追蹤對象，嚴懲理由為居家檢疫期間多日數度外出，該民眾之行為有減損整體傳染病防治措施的效能，若有感染，有可能傳染給不特定人的風險，違反規定給予重罰，使其警惕嚴防傳染病傳播的防疫作為。

衛生局指出，為堅守防疫作為，台南市長黃偉哲責成市府團隊務必嚴正執法，要以市民的生命為最重要的依歸，民眾切勿挑戰公權力。尚未解除居家隔離、檢疫之民眾，切勿心存僥倖，以身試法，務必確實配合防疫政策相關規定，居家隔離或居家檢疫14天一定要確確實實，展現台南市民優雅的風範，避免觸法受罰。否則將以違反傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款之規定，處新台幣1至15萬元罰鍰，絶不寛貸。

居家檢疫14天期間若有發燒（耳溫大於38℃）或出現呼吸道症狀，亦可撥打防疫專線288-0180或1922由衛生局安排就醫。如違反規定者，衛生局將立即依傳染病防治法嚴正處理，決不寬貸。

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