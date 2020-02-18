台南發電備案量持續超前達標　黃偉哲力推太陽光電名列前茅

▲黃偉哲市長致力推動台南市太陽光電發展，2019年達成備案量大幅成長，不僅是前年的2倍，更佔過去8年總備案量的6成，成效卓越。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



綠能產業鏈發展是台南市長黃偉哲最重要的政策之一，盼藉綠能作為台南經濟發展火車頭，在公私部門一年多的努力下，台南推動太陽光電有成，不僅在2019年超前達標1GW，帶動Google、台積電、群創等國際大廠加碼投資台南，2022年2GW的目標也有望再提前達標。



台南市長黃偉哲表示，綠能是未來能源發展指標，也是蔡英文總統及中央既定政策方向，更是台南發展的重要火車頭之一；台南有得天獨厚的天然條件及科技發展，天時、地利、人和兼具。



黃偉哲感謝台南市政府團隊的努力，使台南的太陽光電裝置容量及核准容量在全國各縣市名列前茅，備容量亦持續提前達標；他並指示在2020年做整體考核，由研考會訂定考核辦法，期盼各局處從民間工廠或市府建物等方面持續推動，務使今年能有更好成果。



經發局說明，黃偉哲市長致力推動台南市太陽光電發展工作，2019年達成的備案量大幅成長，不僅是前年的2倍，更佔過去8年總備案量的6成，成效卓越，原定1GW的目標已提前達標，更有望再提前於2022年達標2GW。



經發局指出，市府各機關單位轄管房地，包括公有建物、零售市場、戶政事務所等，合計完成383處太陽光電設施，總計達37MW備案量；各區公所轄管建物方面，包括活動中心及球場等，則完成10MW備案量。



經發局強調，台南市政府從多個面向著手加速綠能產業發展項目，包括特別設立綠能科技產業推動中心，統籌市府相關綠能政策；針對2公頃以下太陽光電案件，縮短時程加速審查，同時兼顧確保環境友善；規劃建立能源中心，整合及調度綠電，以提高能源效率，並媒合有綠電交易需求之廠商申購綠電。



台南全年年均日照時數超過2000小時，擁有絕佳的太陽光電發展環境與條件，展望未來，台南市政府將致力納入相關鼓勵性法規，包括在建築管理、都市計畫、工業區等相關審查或土管等，納入太陽光電項目，加速實踐陽光電城2.0計畫。