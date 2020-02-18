▲桃園龜山倉儲公司大火，濃煙四竄環保局告發重罰。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區大湖路一家鐵皮工廠18日下午發生大火，因火勢猛烈，濃煙直竄天際，週邊的桃園區與龜山區都能看到，市府環保局亦派員前往監控現場空氣品質指出，稽查時該廠因火災致明顯粒狀污染物及異味散佈於空氣造成空氣污染，核已違反空氣污染防制法第32條第1項第3款，依法告發，可處10萬以上500萬元以下罰款。

環保局表示，稽查人員至現場勘查，上風處及下風處以PID檢測總發揮性有機化合物(VOC)讀值皆無明顯異常，惟稽查時該廠因火災致明顯粒狀污染物及異味散佈於空氣造成空氣污染且未有防制措施，並判定排除水蒸氣干擾之情形，核已違反空氣污染防制法第32條第1項第3款並確認符合空氣污染行為管制執行準則第3條、第8條第1款規定，爰依同法第67條第1項規定告發，可處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局指出，有關災後廢棄物清理部份，將依《廢清法》規定，要求該公司提送廢棄物處置計畫書至環保局審查，後續將依核定後之處置計畫書內容執行災後廢棄物清理，避免造成二次污染。環保局將持續督導清理作業，屆時倘未完成清理，依該法規定按日連續處罰。火勢停止前稽查人員仍會在現場持續監控空氣品質。

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