提升消防救災安全保護　台南市消防局強化繩索救援技術

▲台南市消防局辦理救助師資班複訓，增進消防人員繩索救助操作技術，提升人命救助之效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局向來是將救災安全擺在首位，為提升消防局在職救助師資教學品質，並透過研討現行救助技術及課程是否合乎時宜，於2月16、17及26日辦理救助師資班複訓，增進消防人員繩索救助操作技術，提升人命救助之效率。

消防局從2020年起連續3年編列預算採購第2套PBI消防衣、建立「消防衣除污、清洗、風乾SOP機制」、成立救災安全設備實驗室、全面汰換分隊繩索救援裝備、建置遠端監控技術、拍攝動態訓練教材以及設立救災安全APP等成果。這次舉辦救助師資複訓主要內容，為操演2019年度購買的專業繩索救援裝備，希望藉由救助隊師資能夠徹底發揮繩索救援裝備器材所具備的功用，讓各轄區分隊具備有消防局救助隊證照人員能夠學以致用，透過繩索救援裝備克服各種救災現場艱困地形地物，減低救災風險及確保消防人員安全。

這次擔任救助師資教官的是由消防局組成繩索技術教官，利用本次複訓教導救助師資各項繩索技術、重點安全觀念及雙繩系統等，並且在新化訓練中心救援塔實際架設繩索救援系統操作各項救援情境演練；此次複訓也特別邀請高雄繩索救援隊（KRRT）繩索高手前來指導交流，高雄繩索救援隊（KRRT）於近年參加國內外各項繩索比賽成績都非常的優異，可以說是技術交流的首選，透過本次救助師資復訓的教學相長，以期提升本局救災效率及維護團隊救災安全。

台南市長黃偉哲表示，市府非常注重消防人員救災安全，2020年分3組編列採購第2套消防衣，且建立消防衣除汙機制、成立救災安全設備實驗室、全面汰換分隊繩索救援裝備、建置遠端監控技術、拍攝動態訓練教材等項目，都是為了保障消防人員的救災安全，教育訓練更是保護消防人員最重要的防線。

台南市消防局局長李明峯表示，在面對各式各樣的救災現場環境挑戰，消防人員最重要的任務是除了在最短的時間內以最有效率的方式完成人命救助任務外，就是必須利用繩索救災裝備確保消防人員自身安全，並透過不斷的學習繩索救援技術，增進自身救助實力，保護市民生命財產，展現守護安全大台南決心。