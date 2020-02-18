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護士找院長「申請上前線」　門一推開「全在打麻將」還惱羞趕人

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記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情仍然嚴峻，但許多醫護人員都非常勇敢，自願深入第一線抗疫，吉林長春一間衛生院的護士近日就主動向院長請纓，想上前線服務，但沒想到一推開門，院長竟然在打麻將，還把這名勇敢的護士訓斥趕出。事件被爆料到網路上後引起眾多關注，官方也緊急暫停院長職務，展開調查。

爆料的網友指出，事件發生在長春榆樹市的大嶺懷家衛生院，這間衛生院的員工平時就喜歡在上班時間打麻將消遣時間，最扯的是，經常都是院長范慶山帶頭的，一群人白袍都沒脫，就坐在麻將桌上開賭。

▼新冠肺炎疫情嚴峻，一線醫護人員承受巨大壓力。（圖／路透社，下同。）

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

從爆料影片中也能發現，當時一名護士推開「棋牌娛樂室」的木門，告訴正在打麻將，還沒帶口罩的院長，自己想申請上前線，「領導呀，我想和你申請個事，如果有能上前線的時候，我想去。」護士說完話後，院長卻不太理會，顧著跟其它人打麻將，只含糊吼了一句，「誰上前線啊！上前線到你這兒來了？」就繼續沈浸在牌桌，沒有回應。

事件傳出後，榆樹市官方立刻展開調查，並將范慶山停職，安排專人負責衛生院的工作。榆樹衛健局表示，榆樹市高度重視此事，衛健局迅速反應，第一時間召開黨委會，並作出決定，停止范慶山工作，配合調查，安排專人負責懷家衛生院工作，「同時也成立聯合調查組，徹查此事，依據調查結果，嚴肅處理責任人並及時向社會公佈。」

不過，范慶山卻回應，棋牌室是院內精神病人的娛樂室，是提供精神病人使用，以提升智力的，「我們不可能8、9點坐在那和職工打麻將，我這兒要求特別嚴格，我敢拿人格，拿我的公職擔保。」范慶山還強調，「醫院不會玩輸贏的，都是中午、下班玩一會兒，沒有正經八百玩的，我一定引起重視，問一下情況。」

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

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