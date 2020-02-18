爆路徑不明新病例　韓對不明肺炎患者進行新冠病毒檢測

▲韓國飽受新冠肺炎疫情威脅。圖為在首爾著名點景福宮，連一身古裝的守衛都戴上口罩。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

外媒報導，韓國中央防疫對策本部周二(18日)通報，韓國新增1例新冠肺炎確診病例，累計達31例。此前，在感染路徑不明的第29和30例新冠肺炎確診患者出現後，韓國保健當局決定採取措施徹底阻止病毒在地區社會傳播：若患者因不明原因肺炎入院接受治療，亦可進行新冠病毒檢測。

報導指出，據最新消息顯示，韓國第31例確診患者是一名61歲的韓國女性，沒有出國旅遊史。她在大邱市一處衛生所接受檢測後確診，目前在國家定點醫院接受隔離治療。

韓國衛生防疫部門正在調查她的感染路徑和接觸史。另一方面，截至目前為止 ，在31例確診病患者中已有10人治癒出院，其餘患者大多病情穩定。

據韓國「國際廣播電臺」報導，17日確診的第30例患者是第29例患者的妻子，這對夫婦未曾出過國，也並未跟其他確診患者有過接觸。保健當局正在追查第29例患者在出現症狀之前，是否曾跟出國者有過接觸。

韓國保健當局表示，目前流行病學調查尚未結束，無法確切斷定，這是防疫部門防疫範圍外出現的首個病例。 報導稱，韓國政府決定徹底阻發生社區感染。今後，若患者因不明原因肺炎入院接受治療，可在醫療人員判斷下採取有關措施，即使沒有出國旅行經歷，亦可進行新冠病毒檢測。