華為行動服務HMS將在歐洲亮相　預裝在榮耀V30系列手機打頭陣...反制Google禁用令　　

▲華為榮耀V30系列手機即將發布。（圖／路透社）

記者陳心怡／外電報導

今年的全球行動通訊大會（MWC）因疫情蔓延被迫取消，根據外媒報導，華為原計劃在西班牙舉行的MWC上發布新手機，將改為下周一（24日）線上直播舉行，將發表預裝華為行動服務（Huawei Mobile Services, HMS）的榮耀V30系列手機。

華為自從去年被美國列入實體清單後，旗下手機產品無法預裝Google的GMS服務，迫使華為積極研發自家作業系統鴻蒙，然而，想要在海外市場重新推廣另一個全新系統，讓消費者廣泛接受，難度依舊很高，至少得先建立自身的行動生態，提供更多的基礎應用程式App，像是電子信箱、地圖、即時簡訊等等服務。

華為在去年的開發者大會對外開放了自家的HMS生態，並開始加快在海外市場擴張步伐。今年1月，華為向全球發佈了HMS Core 4.0，其中除了雲端服務、支付功能、定位服務外，還有條碼掃描、機器學習服務、安全檢測等等。

榮耀V30系列手機將是華為旗下首款預裝HMS行動服務的手機，此外，根據華為官方公佈的數據，目前華為全球註冊開發者已經超過130萬，全球接入HMS Core的應用數量也超過5.5萬種。