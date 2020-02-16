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華為影響價值觀…裴洛西要各國抵制！傅瑩回嗆：民主價值這麼脆弱？

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▲▼美國眾議院議長裴洛西（左）與中國全國人民代表大會外事委員會副主任委員傅瑩（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美眾議院議長裴洛西（左）與中國全國人大外事副主委傅瑩（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）14日在德國呼籲各國，必須避免採用中國科技巨頭華為的5G設備，因為北京當局正試圖透過華為，向世界各國輸出「數位專制」，破壞民主的價值觀。不過此言也立刻遭到中國全國人大外事副主委傅瑩反駁，當場回嗆裴洛西，「您真的認為民主制度這麼脆弱，華為一家高科技公司就能威脅到它？」

根據《美國之音》與《美聯社》報導，裴洛西在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上表示，中國正透過華為向世界各國輸出「數位專制」（digital autocracy），影響民主的價值觀，「各國不能為了經濟利益而把我們的電信基礎設施讓給中國。」裴洛西強調，由不同享民主價值觀的國家主宰5G網路，是最陰險的侵略形式。

裴洛西話一說完，有「鐵娘子」稱號的中國大陸全國人大外事委員會主任委員傅瑩，立刻起身表示，技術是幫助全世界運行的工具，尤其中國40年前開始引入各種西方的技術，包含微軟、IBM、亞馬遜等，從1G開始的所有技術幾乎都來自西方，但卻未見中國的政治體制受到影響，「您真的認為民主制度這麼脆弱，華為一家高科技公司就能威脅到它？」

傅瑩話一說完，現場立刻響起一陣掌聲，裴洛西則接著反駁，美國並不想模仿中國的制度，「華為是透過模仿美國的創新技術起家的，這並不是我們害怕華為的問題，而是我們懂得技術的力量。」

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