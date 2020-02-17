歐洲不想參與美中科技冷戰！美官員警告：將破壞北約友好關係

▲美國國務卿Mike Pompeo在慕尼黑安全會議重申對華為的封鎖。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據彭博報導，上周末慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC），美歐之間在華為的資安爭議上出現意見分歧，導致北大西洋公約組織（NATO）可能出現分裂。

美國駐德大使Richard Grenell表示，川普總統已明確指示，任何選擇使用不可信任的5G供應商的國家，都有可能危及美國最高級別的情報共享。即便Grenell沒有點出是哪一間公司，但隨著美國一連串對華為的壓制，可以明顯知道他所指的就是華為。

雖然美國自始至終都在採取強硬的防禦策略，但顯然未能讓歐洲和他們團結起來。歐盟在5G通訊指南中沒有完全禁止華為，英國甚至選擇使用華為設備。

▲德國國防部長范德賴恩(Ursula von der Leyen)(中)參加慕尼黑安全會議。（圖／路透社）

美國國防部已經將中國列為主要防禦對象，由國務卿Mike Pompeo和眾議院議長Nancy Pelosi率領的兩黨代表團，均在慕尼黑安全會議上表示對使用華為設備的擔憂。美國防部長Mark Thomas Esper甚至在會議上表明：「若你不了解這種威脅，而對此沒有採取措施，最後可能會危及史上最成功的軍事聯盟：北約。」

美國難以接受中國自2015年以來發展的技術實力，Eurasia Group總裁Ian Bremmer表示：「這是一場科技冷戰，但歐洲不想參與。美歐之間過去對安全威脅的定義，從未有過這樣的裂痕。」



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