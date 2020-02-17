　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

歐洲不想參與美中科技冷戰！美官員警告：將破壞北約友好關係

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Munich Security Conference,MSC,慕尼黑安全會議,Mike Pompeo。（圖／路透社）

▲美國國務卿Mike Pompeo在慕尼黑安全會議重申對華為的封鎖。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據彭博報導，上周末慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC），美歐之間在華為的資安爭議上出現意見分歧，導致北大西洋公約組織（NATO）可能出現分裂。

美國駐德大使Richard Grenell表示，川普總統已明確指示，任何選擇使用不可信任的5G供應商的國家，都有可能危及美國最高級別的情報共享。即便Grenell沒有點出是哪一間公司，但隨著美國一連串對華為的壓制，可以明顯知道他所指的就是華為。

雖然美國自始至終都在採取強硬的防禦策略，但顯然未能讓歐洲和他們團結起來。歐盟在5G通訊指南中沒有完全禁止華為，英國甚至選擇使用華為設備。

德國國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）參加慕尼黑安全會議。（圖／路透社）

▲德國國防部長范德賴恩(Ursula von der Leyen)(中)參加慕尼黑安全會議。（圖／路透社）

美國國防部已經將中國列為主要防禦對象，由國務卿Mike Pompeo和眾議院議長Nancy Pelosi率領的兩黨代表團，均在慕尼黑安全會議上表示對使用華為設備的擔憂。美國防部長Mark Thomas Esper甚至在會議上表明：「若你不了解這種威脅，而對此沒有採取措施，最後可能會危及史上最成功的軍事聯盟：北約。」

美國難以接受中國自2015年以來發展的技術實力，Eurasia Group總裁Ian Bremmer表示：「這是一場科技冷戰，但歐洲不想參與。美歐之間過去對安全威脅的定義，從未有過這樣的裂痕。」
 

＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

英國決定讓華為加入5G建設　川普發飆「感到失望」
美方再度指控「華為有能力獲取全球用戶資訊」　華為對此堅決否認
蓬佩奧控華為「特洛伊木馬」　美國防部長：全球要警惕中國的挑戰

ET快訊
獨／住院奮鬥18天痊癒　滯武漢首例確診台商「金先生」出院了
快訊／台南女小三通回台「居家檢疫失聯」！市府公開姓名尋人
首例死亡！醫4點分析「社區感染機率」：台灣全亞洲最安全
寒流最強時刻來了！「2地區急凍5°C」　一張圖看還要冷多久
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

夏普日本推首款5G手機「AQUOS R5G」　搭載8K超高清廣角鏡頭

小朋友延後開學有對策　蘋果：透過Mac、iPad在家輕鬆補充知識

拒付30%「蘋果稅」！YouTube TV下月起不再支援App Store訂閱

歐洲不想參與美中科技冷戰！美官員警告：將破壞北約友好關係

馬斯克酸保時捷電動車　比爾蓋茲買了卻大讚：很酷很喜歡！

藝術家設計Face ID專用N95口罩　印下半臉騙過臉部辨識

牙醫懷疑遭惡意留負評！　澳洲法院要求Google提供用戶資訊

「玻璃」沒比較耐刮？虐機達人暴力測Galaxy Z Flip　抗刮等級與Galaxy Fold無異

何時推出iPad專屬版本？Instagram CEO：不是目前最緊要的事

宏達電居家防疫端VR會議　兩岸會員免費使用「訂閱吃到飽」

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

夏普日本推首款5G手機「AQUOS R5G」　搭載8K超高清廣角鏡頭

小朋友延後開學有對策　蘋果：透過Mac、iPad在家輕鬆補充知識

拒付30%「蘋果稅」！YouTube TV下月起不再支援App Store訂閱

歐洲不想參與美中科技冷戰！美官員警告：將破壞北約友好關係

馬斯克酸保時捷電動車　比爾蓋茲買了卻大讚：很酷很喜歡！

藝術家設計Face ID專用N95口罩　印下半臉騙過臉部辨識

牙醫懷疑遭惡意留負評！　澳洲法院要求Google提供用戶資訊

「玻璃」沒比較耐刮？虐機達人暴力測Galaxy Z Flip　抗刮等級與Galaxy Fold無異

何時推出iPad專屬版本？Instagram CEO：不是目前最緊要的事

宏達電居家防疫端VR會議　兩岸會員免費使用「訂閱吃到飽」

敷面膜前要用化妝水？皮膚科醫師破解4大常見迷思

哈馬斯造假帳號　以色列國防軍貼出清涼細肩帶美女自拍照

台中燈會展出至23日飯店推優惠吸客　入住永豐棧買一送一

專家帶情侶檔看房實錄　「洲子洋重劃區」找千萬預售屋

廣告小妹揭露「中國醫療落後不只30年」！　曝背後真相：撐不住是必然

無人機拍出奇幻世界景觀　極簡構圖宛如電影海報　

中職／統一薪水未談妥　蘇泰安：剩下幾位

強化辨識保護夜歸用路人　台九線新建拓寬路段增設LED爆閃燈

二階連署破30萬安全門檻...恐嚇信又來！嗆2/21汽油彈攻擊罷韓總部

凱基推門號辦貸款超低利0.01%起　貸8萬年息最低8元

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

3C家電熱門新聞

Sony正設法壓低新主機PS5定價　材料成本估1萬3...已高於PS4售價

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉

Google移除500個Chrome惡意擴充程式　用戶已下載超過170萬次

Facebook將推出新 Timeline 介面

馬斯克酸保時捷電動車　比爾蓋茲買了卻大讚：很酷很喜歡！

搶攻開學換機潮！　宏碁祭電競、新款10代輕薄筆電好康加碼

「玻璃」螢幕有疑慮？Galaxy Z Flip抗刮等級與Fold無異

CEO：推iPad版Instagram不是最緊要的事

三星公開Galaxy Z Flip開發原因

三星推出25W無線充電行動電源　售價2404元

藝術家設計Face ID專用N95口罩　騙過臉部辨識

宏達電居家防疫端VR會議　兩岸會員免費使用「訂閱吃到飽」

《鬥陣特攻》中國賽事移師首爾

牙醫懷疑遭惡意留負評！　澳洲法院要求Google提供用戶資訊

更多熱門

相關新聞

美國總統川普座駕開上賽道！

美國總統川普座駕開上賽道！

一年一度的賽車盛事Daytona 500於17日展開，美國總統川普（Donald Trump）偕同第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）出席並致詞為比賽揭開序幕。川普的座駕「野獸」也在賽道上繞行一圈，此舉可謂美國總統史上第一人。

輿論猛批「家暴男友」女主持輕生　家人發聲明了

輿論猛批「家暴男友」女主持輕生　家人發聲明了

丹尼斯風暴襲英　當局：重大事件

丹尼斯風暴襲英　當局：重大事件

美國防部長：全球要警惕中國的挑戰

美國防部長：全球要警惕中國的挑戰

裴洛西抵制華為　傅瑩：民主這麼脆弱？

裴洛西抵制華為　傅瑩：民主這麼脆弱？

關鍵字：

北約川普5G華為英國

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

台灣真人版《愛的迫降》！北韓選手為台女脫北

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

「20例才是恐怖案例！」網驚：一直在外面到處跑

每天重訓+桑拿　肌肉男精蟲數變0

《我結》MC爆：有人拍攝途中交往

《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

愛不到嫩女變火魔　大叔暗夜提油燒死她

大眼美照曝光！120秒烈焰焚身慘成焦屍

老婆1年只洗1次澡！他崩潰：噁臭黑癬堵住排水孔

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」

黃雨萱甜喊「子維哥」　網大讚：這結局太甜！　

專家團抵中　世衛：疫情走向難料

大陸導演常凱因新冠肺炎離世！吃完年夜飯4親人染病亡

更多

最夯影音

更多
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材
王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面