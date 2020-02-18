共同社緊急通知官邸、內閣線媒體　該社10名員工被確診司機載過

►共同社10名員工曾搭乘確診新冠肺炎司機的車輛。 （示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周偉承／綜合報導

日本《共同通信社》17日通知首相官邸記者會俱樂部、參與內閣記者會的各家媒體，自家員工曾被16日確診新冠肺炎（COVID-19）的計程車司機載過，而他們從１７日開始已在家進行隔離。

據《讀賣新聞》報導，日本一名60多歲男性計程車司機於16日確診感染新冠肺炎，而共同社共計10名員工曾於1月底至2月初的4天期間，搭乘過該名司機的計程車。目前10人於17日開始已進行居家隔離，現階段沒有出現發燒等症狀。

日本目前新冠肺炎累積確診已達520例，包括橫濱外海的鑽石公主號454例、境內66例。東北大學教授押谷仁指出，最近新增幾起確診病患，皆屬於傳染途徑不明的情況，代表日本疫情已經進入「擴散」階段，此後日本各地可能發現確診病患。

此外，德仁天皇原本將於23日迎來自去年5月即位後首次誕辰，數萬人將盛情參加朝賀活動，宮內廳因憂心疫情進一步擴大，提前宣布取消祝壽儀式。為了防止疫情持續擴大，日本首相安倍晉三也已經下達指示要將接收患者的醫療院所從726家擴大至800家。

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