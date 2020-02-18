鑽石公主號港人19日包機返港　隔離點附近居民抗議：應該放軍營！

▲鑽石公主號上仍有數千名乘客。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港保安局長李家超17日透露，已準備兩架包機，要把滯留在「鑽石公主號」的350名香港民眾接回香港，包機將在星期三（19日）準備就緒，從羽田機場接人，並於20日返抵香港，全機民眾下機後須接受14天的隔離檢疫。此外，也有香港居民對於自家附近被設為檢疫中心感到不滿，港府強調，入住檢疫中心的人士，包括這批返港乘客，都是無病徵，也非確診或懷疑感染病人。

李家超表示，政府很關心目前「鑽石公主號」接受檢疫的香港居民，也相當重視今次撤回香港居民的行動，首先會派一隊先遣隊伍去日本處理今次的行動，成員包括保安局、入境處及衛生署的同事，「其中保安局副局長及入境處處長都會帶隊，保安局副局長代表特區政府，而行動的指揮是由入境處處長親自帶領，他們今天出發的人數大約30人，到達日本之後，他們會與中國駐日本大使館（代表）見面和聯繫，共同處理此次行動。」

▼香港特首林鄭月娥為長者派發口罩。（圖／香港特區政府）



李家超指出，本次行動也獲得中央、外交部、外交部駐港特派員公署及中國駐日本大使館的充分關心和支持，「明天（18日）我們也會派另外一隊隊伍去參與這個撤回的行動，整個行動將會有八名的醫護人員參與，來自衛生署及醫管局，所有人員包括機組人員都會獲得充分的醫護保護裝備。」

李家超透露，今次他們將會用羽田機場作為撤回香港居民的機場，民眾會在機場先量度體溫之後才登機，港府已準備兩架包機，每架包機的座位有438個，並有特別的座位安排，確保感染風險減到最低，「包機將會在星期三（19日）準備就緒，當香港居民完成病毒測試的結果之後，我們會要求日本當局容許他們一批人整批下船，然後作出交通安排直接接載他們到羽田機場，量度體溫之後再上飛機，他們抵達香港將會是20日，之後會接受14天的隔離檢疫。」

李家超還說，本次撤回的香港居民總數有350人，包括260名香港永久性居民及90名持有其他國家護照的居民，港府也獲知有五位澳門居民在「鑽石公主號」上，「如果他們想跟我們今次的包機一同撤離，我們也會安排他們首先返回香港，然後再按他們的意願將他們送回澳門。」

港府也透過臉書平台「添馬台」指出，滯留「鑽石公主號」的民眾將於19日晚間返港，所有乘客抵港後會立刻入住強制檢疫中心，地點位於火炭工業區的駿洋邨，接受14天的強制檢疫。

不過，對於住家附近被設為「檢疫中心」，駿洋邨的居民相當不滿，18日還跑到港府門口舉牌抗議，要求政府應優先將軍營設為檢疫中心。

對此，港府表示，他們理解當地居民對於駿洋邨檢疫中心的顧慮，但入住檢疫中心的人士，包括這批返港乘客，都是無病徵，也非確診或懷疑感染病人，「加上現時檢疫設施嚴重不足，現時四個檢疫中心約150個單位已接近飽和，實在無法容納數百名即將返港的香港居民，望公眾體諒。」

港府並強調，檢疫中心會採取獨立住宿的運作模式，也有執法人員及醫護當值，需要檢疫的人士進出中心時以專車接送，在未有衛生人員書面許可，不能進出檢疫中心，不會在社區活動，「飛沫最遠的傳播距離為1.8米，而駿洋邨檢疫中心距離民居有好幾百米，居民受感染的風險極低。」

▼鑽石公主號外有大批防疫人員戒備。（圖／達志／美聯社）

