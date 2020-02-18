「5人種可能是新冠病毒高風險感染者」日本上榜　醫：台灣不在裡面

▲日本民眾防範新冠肺炎疫情，紛紛戴上口罩。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，截至17日，台灣確診22名案例，其中有1名死亡。胸腔重症醫師蘇一峰今天（18日）表示，日前一份國際千人基因組計劃報告指出，五個人種有最高的ACE2接受器表現，可能是新冠病毒的高風險感染者。

蘇一峰今在臉書說，這五個人種分別是：

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1、日本人（東京）

2、中國漢人（南方）

3、越南人（胡志明）

4、中國漢人（北京）

5.、中國人（雲南傣族）

▼越南北部永福省一名醫療人員進行消毒。（圖／路透）

蘇一峰指出，ACE2接受器是人體呼吸道、腸胃道、泌尿系統等等會表現的接受器，而ACE2接受器是新型冠狀病毒攻擊人體的接合處，而每個人的ACE2的表現因為年紀性別與抽菸、人種等等會有所不同。

蘇一峰說，國際千人基因組計劃（1000 Genomes Project）啟動於2008年1月，是一項國際研究工作，目標是迄今建立最詳盡的人類遺傳變異目錄；但此研究尚未正式發表到學術期刊，研究中的可信度尚未經過同儕審查。

蘇一峰也留言，「看到這份報告，歐洲人表示：鬆了一口氣」、「國外的討論留言區，一堆歐洲人留言慶幸自己是歐洲人」、「台灣不在表裡面，不過我想大概就是接近漢人（南方）…。」

▼大陸成都醫護人員搬運新冠肺炎隔離患者。（圖／路透）