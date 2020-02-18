阿里山花季3/10開跑！每日限1.6萬人入園　3/1起「開搶轉乘劃位」

▲阿里山花季3/10開跑。（圖／公路總局提供）

記者李宜秦／台北報導

阿里山花季將於3月10日至4月10日盛大展開，為期32天。交通部公路總局規劃四大交通疏運措施，包括每日遊客限1.6萬人、3月1日起開放預約轉成劃位、花季期間10日部分路段實施管制、搭乘公共運輸入園者門票可優惠50元。

公路總局指出，花季期間每日遊客總量管制16,000人，其中團客10,000人、住宿遊客2,000人、散客2,000人，加上管制時段外上山民眾2,000人。

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預約轉乘服務分為團客、散客，團客需至嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統登記預約，再持票證至台18線29k（過五虎寮橋300公尺處）停車購買門票；散客則在台18線61K樂野服務區（原八八新舍）轉乘，可到各大超商劃位轉乘客運。團、散客均於3月1日起開放劃位。

▲阿里山花季疏運措施。（圖／公路總局提供）

花季開始後連續3週之週休2日及清明連假(3月14~15、21~22、28~29、4月2~5日)，共10天為管制時段，管制路段為嘉義端台18線65.4k湖底處至阿里山森林遊樂區88.2k段，管制時間則包括嘉義端小型車上午6時至11時、大客車上午6時至12時。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，只要在疏運期間，搭乘公共運輸入園的散客，憑車票可享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票75折的高鐵聯票優惠。

公總指出，到阿里山可搭乘的客運路線包含高鐵嘉義站─阿里山、臺鐵嘉義站─阿里山、台18線61k八八新舍─阿里山、臺北轉運站─阿里山、及日月潭─阿里山等5條路線。

▲阿里山花季共32天。（圖／公路總局提供）