　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

烏來體感溫度1°C！親屬檢疫所外開心等待　包機台商「拉下口罩」與家人暢聊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼包機台商。（圖／記者羅志華攝）

▲包機台商歸心似箭，一早就準備就緒急著不上返家的遊覽車。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華、陳韻如／新北報導

首批包機台商回家了！這批從武漢包機返台的台商3日深夜抵台，在經過14天的隔離後，終於將在18日解除隔離。檢疫所所有相關人員18日凌晨天還未亮，就已在現場待命，台商親屬也早早就到現場迎接家人。此外，指揮中心也希望台商們返家後，繼續做自主健康管理，若有症狀或有不舒服要立即回報就醫，並告知病史。

18日是首批包機返台台商結束隔離的日子，凌晨5點多，天還沒亮，不少親屬就以抵達檢疫所準備與最親愛的家人團聚，而這批台商在正式解除隔離前，也在檢疫所做最後的檢疫，確保沒有發燒後，準時放行。

請繼續往下閱讀...

▲▼首批武漢包機回台台商安置最後一日，林口檢疫處所。（圖／記者宋良義攝）

《ETtoday新聞雲》記者18日上午也在檢疫所直擊，這些台商各個歸心似箭，早早就已準備就緒，並在出發前領取在檢疫所的最後一餐早餐，時間一到便立刻步出檢疫所與家人團聚。另外，還有台商在遊覽車內拉下口罩，與一旁親屬聊天，開心、期待的心情完全表露無遺。

此外，中央流行疫情指揮中心表示，這些台商在離開前，會再量體溫，也會要求他們戴上口罩，會告訴他們到家前都不要把口罩拿下來，另外，指揮中心也希望台商們返家後，繼續做自主健康管理，盡量不要出入人多地方，若不得已要出門也要戴口罩，有症狀或有不舒服要立即回報就醫，並告知病史。

他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
武昌醫院院長染新冠肺炎病逝　湖北衛健委哀悼…妻回：專家還在看
寒流最冷時刻！今晨4.8度20縣市續發低溫特報　入夜再探10
首批包機台商出關！14天隔離解除　新店防疫所6點搭遊覽車回家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中台商搭遊覽車出關　隔離所菜色曝光 ：很滿意、感謝政府

烏來體感溫度1°C！親屬檢疫所外開心等待　包機台商「拉下口罩」與家人暢聊

白牌運將2親人確診！急診醫曝最重要自保手段　「亞洲台灣最安全」

首批包機台商出關！14天隔離解除　新店防疫所6點遊覽車轉捷運回家

寒流最冷時刻！今晨4.6度「20縣市續發低溫特報」　入夜再探10度↓

連續7天免費喝！「喫茶小舖」招待醫護大喝珍奶：不限品項

寒流＋輻射冷卻大爆發！最猛「5℃低溫來了」台北體感剩6℃　急凍時間表看這

避免聚會引發群聚感染　台中市府下令：高中以下停辦開學典禮

白牌司機感染源「鎖定浙江台商」　專家驗抗體「最快2天有結果」

好消息！陳時中宣布：案4、5和9「二採陰」可安排解除隔離

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

台中台商搭遊覽車出關　隔離所菜色曝光 ：很滿意、感謝政府

烏來體感溫度1°C！親屬檢疫所外開心等待　包機台商「拉下口罩」與家人暢聊

白牌運將2親人確診！急診醫曝最重要自保手段　「亞洲台灣最安全」

首批包機台商出關！14天隔離解除　新店防疫所6點遊覽車轉捷運回家

寒流最冷時刻！今晨4.6度「20縣市續發低溫特報」　入夜再探10度↓

連續7天免費喝！「喫茶小舖」招待醫護大喝珍奶：不限品項

寒流＋輻射冷卻大爆發！最猛「5℃低溫來了」台北體感剩6℃　急凍時間表看這

避免聚會引發群聚感染　台中市府下令：高中以下停辦開學典禮

白牌司機感染源「鎖定浙江台商」　專家驗抗體「最快2天有結果」

好消息！陳時中宣布：案4、5和9「二採陰」可安排解除隔離

33歲朴敏英再穿高中制服「真的很抱歉」　合作徐康俊打槍：擔心他不適合

李新重感冒昏睡到隔天下午...沈世朋只顧養昆蟲　氣炸：你可以幫我上墳了！

雙魚狂抱抱排第2！12星座男「借酒裝瘋指數」全曝…妳遇過更誇張的？

台中台商搭遊覽車出關　隔離所菜色曝光 ：很滿意、感謝政府

烏來體感溫度1°C！親屬檢疫所外開心等待　包機台商「拉下口罩」與家人暢聊

白牌運將2親人確診！急診醫曝最重要自保手段　「亞洲台灣最安全」

第二個防控升級城市　天津宣布：公共場所、交通運輸工具「須掃碼出入」

林口半夜惡臭抓到了！「電玩大亨」周人蔘燒垃圾地點曝　養30隻狗狂吠警戒

鍾南山警告「本月中下旬迎疫情高峰」：不等於接下來會開始轉好

首批包機台商出關！14天隔離解除　新店防疫所6點遊覽車轉捷運回家

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

生活熱門新聞

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

寒流＋輻射冷卻大爆發！5℃低溫來了

再公布2例確診「是昨天個案的家人」　累計22名

感染時間軸出爐　19例載狂咳台商

再爆案例...民眾憂社區感染？陳時中親自解釋

陳時中3張圖說明「白牌司機、家人」染疫時序

白牌車司機確診死亡「掌握浙江台商」搭車狂咳　指揮中心：目前採檢陰性

寒流最強時刻來臨！2地區急凍5°C

台中市府下令：高中以下停辦開學典禮

首例死亡個案追蹤！還有1位接觸者沒找到

白牌司機感染源鎖定浙江台商　專家驗抗體

台東女發燒住負壓病房　竟發現汙染物

死亡首例家庭聚餐　母、外甥女婿確診

更多熱門

相關新聞

再增2確診　急診醫曝最重要自保手段

再增2確診　急診醫曝最重要自保手段

對於台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情出現首例死亡病例，中國醫藥大學醫學中心兒童急診科主任謝宗學17日在臉書PO出一篇967字的文章表示，雖然傳聞爆發社區疫情只是虛驚一場，但很遺憾還是出現犧牲者，希望患有慢性疾病的人更要好好保護自己，「防疫，絕對不只是政府的事，全民一起參與、負起防疫責任，才有可能抑制病毒入侵。」

天津宣布：公共場所、搭車「須掃碼出入」

天津宣布：公共場所、搭車「須掃碼出入」

鍾南山警告「本月中下旬迎疫情高峰」

鍾南山警告「本月中下旬迎疫情高峰」

首批包機台商出關　新店防疫所6點搭遊覽車回家

首批包機台商出關　新店防疫所6點搭遊覽車回家

WHO反對減少乘船活動：別過度反應

WHO反對減少乘船活動：別過度反應

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎台商

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

金鍾國調侃宋智孝：如果妳答應，就跟Gary演《超人》了

寒流＋輻射冷卻大爆發！5℃低溫來了

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

再公布2例確診「是昨天個案的家人」　累計22名

感染時間軸出爐　19例載狂咳台商

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

單親媽勒斃2子女　檢方聲請羈押

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面