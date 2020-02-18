烏來體感溫度1°C！親屬檢疫所外開心等待　包機台商「拉下口罩」與家人暢聊

▲包機台商歸心似箭，一早就準備就緒急著不上返家的遊覽車。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華、陳韻如／新北報導

首批包機台商回家了！這批從武漢包機返台的台商3日深夜抵台，在經過14天的隔離後，終於將在18日解除隔離。檢疫所所有相關人員18日凌晨天還未亮，就已在現場待命，台商親屬也早早就到現場迎接家人。此外，指揮中心也希望台商們返家後，繼續做自主健康管理，若有症狀或有不舒服要立即回報就醫，並告知病史。

18日是首批包機返台台商結束隔離的日子，凌晨5點多，天還沒亮，不少親屬就以抵達檢疫所準備與最親愛的家人團聚，而這批台商在正式解除隔離前，也在檢疫所做最後的檢疫，確保沒有發燒後，準時放行。

請繼續往下閱讀...

《ETtoday新聞雲》記者18日上午也在檢疫所直擊，這些台商各個歸心似箭，早早就已準備就緒，並在出發前領取在檢疫所的最後一餐早餐，時間一到便立刻步出檢疫所與家人團聚。另外，還有台商在遊覽車內拉下口罩，與一旁親屬聊天，開心、期待的心情完全表露無遺。

此外，中央流行疫情指揮中心表示，這些台商在離開前，會再量體溫，也會要求他們戴上口罩，會告訴他們到家前都不要把口罩拿下來，另外，指揮中心也希望台商們返家後，繼續做自主健康管理，盡量不要出入人多地方，若不得已要出門也要戴口罩，有症狀或有不舒服要立即回報就醫，並告知病史。

►他奶奶的美麗小秘訣