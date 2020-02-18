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快訊／陸新冠肺炎增98死！一日多1886確診　累計超過7.2萬例

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情持續。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，截至17日24時為止，中國大陸新增1886確診、98死，累計報告確診病例72436例，治癒出院病例12552例（北京核增7例），累計死亡病例1789例。

2月17日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1886例，新增重症病例1097例，新增死亡病例98例（湖北93例，河南3例，河北、湖南各1例），新增疑似病例1432例。

當日新增治癒出院病例1701例，解除醫學觀察的密切接觸者27908人。

截至2月17日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例58016例（其中重症病例11741例），累計治癒出院病例12552例（北京核增7例），累計死亡病例1868例，累計報告確診病例72436例（新疆生產建設兵團核增2例），現有疑似病例6242例。累計追蹤到密切接觸者560901人，尚在醫學觀察的密切接觸者141552人。

湖北新增確診病例1807例（武漢1600例），新增治癒出院病例1223例（武漢761例），新增死亡病例93例（武漢72例），現有確診病例50338例（武漢37152例），其中重症病例10970例（武漢9222例）。累計治癒出院病例7862例（武漢4219例），累計死亡病例1789例（武漢1381例），累計確診病例59989例（武漢42752例）。新增疑似病例788例（武漢340例），現有疑似病例4194例（武漢1799例）。

累計收到港澳台地區通報確診病例92例：香港特別行政區60例（出院2例，死亡1例），澳門特別行政區10例（出院5例），台灣地區22例(出院2例，死亡1例)。

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