新冠肺炎比SARS難治！ 鍾南山承認「武漢沒有完全阻止人傳人」

▲鍾南山認為，治療新冠肺炎比SARS難度更大。（圖／翻攝新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委日前要求，要把提高收治率治癒率、降低感染率病死率作為重中之重。大陸國家衛健委高級別專家組組長「抗煞專家」鍾南山17日與武漢前方的廣東醫療隊ICU治療團隊開展遠程視訊會診時認為，在危重症病人救治上存在一定困難，而且「治療新冠肺炎比SARS難度大」。

據《南方日報》報導，隨著疫情發展，重症救治被擺在更加重要的位置。「針對重症救治，目前我們正在尋找更多有效的藥物、探索新的方法。」鍾南山透露，將在2月18日廣東省記者會上發佈近期中藥用於治療新冠肺炎的最新結果。

他表示，新冠肺炎重症救治的主要困難在於病情有著不同的發展規律，隨著危重症的發展，病毒會持續損傷肺部，包括對肺實質的損傷、肺的分泌粘液阻礙氣道通暢等。

在談到武漢疫情防控時，鍾南山表示，武漢仍處於高患病率和高病死率，病人總數占大陸80%，病死率占大陸95%以上，因此全國都對武漢進行支持。

他指出，雖然做了很大努力，但是武漢還是沒有完全阻止人傳人，「方艙醫院的建設對控制人傳人很有效果，同時武漢正在加快排查疑似病例，這些舉措都對全國的疫情防控有著積極影響。」

相較大陸其他地方，武漢病死率較高。鍾南山則分析，這與初期病人重複互相感染、感染病例增速較快有關，醫護人員無法在早期對病人進行氧療等適當治療，病情發展到終末期才進入重症病房，導致病死率高。

此外，鍾南山估計，2月中下旬會迎來疫情高峰期，不過「峰值不等於『反曲點』，疫情還有可能隨著務工人員返程再次出現新的高峰」。