搭機染病毒？機內空氣其實「跟手術室一樣乾淨」　醫：更應關注是人



▲比起關注飛機上空氣，更應注意鄰近有無身體不適者。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）



圖文／鏡週刊

在飛機的密閉空間裡，是否會空氣不良而成為病毒溫床，讓旅客感染新冠肺炎（COVID-19）的機率大增？根據航空專家的說法，飛機艙內的空氣其實和手術室一樣乾淨。真正要擔心的是有帶原者上飛機的風險。

飛機上的空氣「比辦公室還乾淨」

國際航空運輸協會（IATA）的醫療顧問鮑爾（David Powell）在新加坡海峽時報的訪問中說，因為搭飛機感染病毒的風險，比日常到公司上班或去購物中心買東西還要低。因為現代飛機的機艙空氣每2-3分鐘就會更換一次，比辦公室或商場都還要頻繁。

他說， 現代飛機的空氣供應與電影院或辦公樓大不相同。 艙內空氣是新鮮空氣和再循環空氣的混合物，每種約一半。

其中，再循環空氣會先通過「高效空氣微粒分子過濾系統」（high-efficiency particulate air filter，簡稱Hepa），與外科手術室使用的是相同等級，可移除空氣中99.97%的病毒和細菌。





波音的「骯髒小祕密」

不過，飛機的密閉空間，確實曾出現空氣汙染的疑慮。

今年1月底，三名空服人員對美國波音公司提起訴訟，指控客機上「有毒的」汙染空氣造成飛機旅客和機組人員健康問題。原告聲稱波音客機都涉及「骯髒的小秘密」（dirty little secret），除了較新型的787 Dreamliner之外，它的機艙內空氣都可能存在有毒物質。原因在於它所使用的「引氣」 （bleed air）系統。

所謂引氣，是指客機在高空飛行時，外面的空氣因氣壓問題不能直接供人呼吸，所以客機必須從引擎吸取熱的壓縮空氣，再引導到機艙裡以提供可以呼吸的空氣。這個程序本身並沒有健康風險，不過引擎密封口的故障有可能導致加熱的機油、液壓油和其他有害化學物質帶來空氣污染。

提出訴訟的空服員是2018年達美航空一架自德國法蘭克福飛美國底特律的班機。當時因為客機乘員在中途感到不適，機長決定把飛機轉降加拿大的伊奎特。醫療人員隨後為旅客進行檢查和治療。根據三名空服員的指控，機上的有毒空氣導致他們嘔吐、平衡感問題、震顫、記憶力喪失、暈眩、呼吸急促等短期和長期的健康影響，同時也導致他們喪失工作賺取薪資的能力。原告指控波音公司長期淡化、誤導機艙內空氣汙染問題，要求波音公司對必須引氣系統加裝過濾裝置和警報系統，並求償五萬美元。

《今日美國報》引述波音公司發言人的聲明稱，根據美國FAA、NASA等機構共同研究，波音的機艙內「空氣品質安全無虞」。









防病毒首重衛生習慣

新加坡傳染病專家集團（Infectious Disease Specialists Group）黃乘佑醫師在《海峽時報》的訪問中認為，值得關注的不是飛機上流動的空氣，而是「鄰近有無身體不適，可能咳嗽打噴嚏的人們」。他說：「這是社會責任感的問題。如果你身體不舒服，就不該搭飛機。同時，航空公司要確保不讓生病的人上飛機。」

新加坡國立大學醫院傳染病專家譚比亞（Paul Tambyah）也認為，除了前往中國的旅客之外，到其他地區的旅客目前並無必要取消班機。

不過，一旦有感染病毒的人在飛機上，新型冠狀病毒就可能透過某些方式的接觸感染，傳染給同一班飛機上的人。除了病患鄰近座位之外，廁所的門把等病患可能接觸的地方也有傳染病毒的風險。因此除了注意同機上是否有身體不適的旅客並隨時通報之外，保持雙手清潔，注意與手接觸的表面乾淨，是飛機上避免染上武漢肺炎病毒或其他一般流感的重要方法。

以新加坡航空為例，目前新加坡航空對往返中國和港澳地區的班機採取減班和停飛，同時已增加了對旅客搭機前測量體溫的措施。

同時，飛往中國航班也做出一些調整。例如在飛機上發放物品在起飛前預先放在旅客座位上，機上的商品也停止販售，以盡可能避免旅客和空服人員之間非必要的接觸。

參考資料：Straits Times, USA Today



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