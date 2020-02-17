好消息！陳時中宣布：案4、5和9「二採陰」可安排解除隔離





▲陳時中表示，案4、5和9目前「二採陰」只要經專家會議確認就能出院。（圖／記者莊喬迪攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17日）晚上召開記者會說明最新狀況，其中案4、5和9部分，指揮官陳時中表示，目前「二採陰」，已可安排解除隔離、出院。

案4為一名北部50多歲女性，1月13日至15日去武漢旅遊，未曾去過華南海鮮市場，也未出現明顯發燒症狀，該病例22日開始咳嗽，25日咳嗽症狀加劇，並自廣州入境。機上全程配戴口罩，並在填寫入境健康聲明卡時，主動通知機場檢疫人員，由機場後送負壓隔離病房，26日確診。

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案5是一名中部50多歲女性，去年10月下旬到武漢工作，沒有華南海鮮市場活動史以及禽畜接觸史，1月20日返台，25日出現發燒、肌肉痠痛症狀就醫，院方隨即通報並收治隔離病房，27日確診。目前病情穩定。該案例與案例1同機返台，座位差20多排，研判早在武漢就已感染，爾後其丈夫也受感染（案例8）。

案例9為中部40多歲一名女性，是被平時在武漢工作的丈夫傳染，該台商在回台時有咳嗽、流鼻水的症狀，但因不符當時的通報條件而未進行檢驗，推測可能是漏網病例。確診的40多歲女性在27日有咳嗽等感冒症狀，隨後前往醫院就醫，在1月30日確診，研判是家庭群聚感染，為台灣第9例個案，也是第2例本土病例。

陳時中今晚指出，以上這3個案例，目前因「二採陰」，已經可以安排解除隔離，但還要經專家會議討論，若沒問題就能出院。



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