白牌司機感染源「鎖定浙江台商」　專家驗抗體「最快2天有結果」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）昨（16）日確診第19、20例，第19例是住在中部的白牌計程車司機，不幸在15日肺炎合併敗血症，指揮中心也鎖定一名載過的浙江返國台商。指揮官陳時中指出，該名台商目前採檢是陰性，將進一步檢驗抗體。而專家諮詢小組召集人張上淳也表示，在收到檢體後，希望2個工作天可以有結果。

陳時中說，該名台商返台時就有嚴重咳嗽，根據就醫紀錄來看，整體是呼吸道症狀，很有可能就是感染源，但進一步查檢體卻是陰性，目前整體來看，時間是從是從1/22-2/17，病毒都已經排出，但還要抽血檢驗去看是不是有抗體反應。至於昨天原本鎖定的3名台商中的另外2名為何排除，他則表示，一位是只有講話沒有上車，一位是採檢陰性。

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張上淳說明，台大醫學院已經有分離病毒，已經開發出抗體檢驗的方式，可以針對急性期用血清做檢測，但明顯可以看到急性期偵測不到，一段時間後會出現弱陽性，再漸漸到強陽性，另外，中研院也有開發出檢驗方式，所以可以兩種方式同時進行血清檢測。至於檢測結果何時出爐，他則表示，在收到檢體後，希望可以趕在2個工作天有結果。