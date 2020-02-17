鑽石公主1人可傳5人已淪陷！台大學者：是研究新冠病毒的重要機會

▲台大學者認為鑽石公主號已淪陷，但也提供人們對新冠肺炎病毒重要的研究與學習資訊。（圖／路透）

記者林育綾／台北報導

台大公共衛生學院學者專家今（17）日召開記者會，針對新冠肺炎(COVID-19)疫情提出調查及建議，提到許多人關注的「鑽石公主號」疫情，只能用「慘烈」來形容，學者認為這艘船病例再生數十分驚人，相當於1人可傳給5人「絕對是淪陷」，但這也是人們學習這支病毒的重要機會，若錯過此機會，人類對此傳染病恐怕錯失許多寶貴的訊息。

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▲台大公共衛生學院副院長陳秀熙表示，「傳染病最怕在郵輪上發生」。（圖／記者林育綾攝）

台大公共衛生學院副院長陳秀熙表示，「傳染病最怕在郵輪上發生」，過往SARS、MERS都沒有爆發郵輪傳染，偏偏在新冠肺炎出現，而在上週鑽石公主號的訊息陸續出來後，只能說非常「慘烈」。他們預估，郵輪上沒有一個人可以不暴露，「感染機會很高」。

他提到，鑽石公主號的病例再生數高達5.02非常驚人，等於1人可讓5人得到病毒，表示該郵輪「絕對是淪陷」，但在數據與訊息正確情況下，這也是人們學習這支病毒的重要機會，若錯過此機會，人類對此傳染病恐怕錯失許多寶貴的訊息。

▲鑽石公主號的病例再生數十分驚人，可說是淪陷。（圖／記者林育綾攝）

而目前鑽石公主號做的正確的事情，就是將發病的感染者接送去妥善的地方治療，因此目前鑽石公主還沒有死亡的病例發生，陳秀熙說，這一點是日本做得還不錯的地方。

不過日本衛生當局原訂鑽石公主號隔離期到2月19日，陳秀熙說這日期可能太早，「預估到3月初流行波才會結束，這艘船也一定要重新消毒。」日方也考量全船感染的情況，正研議是否要對3000多名乘客逐一篩檢，屆時日期可能往後延。

另外他也提到，日前停靠於柬埔寨、出現確診1例的「威士特丹號」十分值得注意，擔憂可能會造成亞洲地區感染。

▲台大公共衛生學院副院長陳秀熙提到，爆發社區流行的亞洲國家值得注意。（圖／記者林育綾攝）

根據WHO數據，截至昨（16）日新冠肺炎5,0580檢驗確診人數中，死亡1,526人，致死率約3.02％。陳秀熙說，雖然大家都把新冠肺炎焦點放在中國大陸，但從報告裡發現，新冠病毒從中國大陸慢慢轉移到東南亞國家、發展為社區傳染十分值得關注，如果大家再不重視，不在出入境上的防疫把關，病毒絕對會蔓延到非亞洲區，例如現在非洲、埃及都出現案例。

他認為爆發社區流行的亞洲國家，是目前讓人最擔心的，而每個國家也都有義務要做好疫調，尤其是日本的疫情調查應該再提升，一開始他們的感染者在接觸史上，知道是曾去過中國大陸，但後來都不明確甚至無法交代，「如果一個國家的疫調越不明朗，爆發社區感染機率就越高。」

台大公共衛生學院院長詹長權也說，防疫千萬不能感情用事，這也不只是政府的事，而是大家的共同命運，現在每個人不用過度恐慌，但都應該高度警戒，個人衛生習慣一樣要注意，他也期待「公共衛生師」能儘快立法通過成立，加入防疫行列。