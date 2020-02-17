北京環球影城優先復工　力挺金雞母「明年5月開園」

▲環球影城帶來極高經濟收入，北京市政府排除萬難優先復工。（圖／翻攝新加坡環球影城）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，北京市的社區、部分企業處於自主封閉階段，復工進度十分緩慢，唯獨之前暫停施工的環球影城照常復工。為了保住這個一年可望帶來百億收入的金雞母順利完工，北京市政府強調，一定會確保今年年底讓園區基本建設完成，2021年5月正常開園！

▲北京環球影城概念效果圖。（圖／翻攝北京環球影城官網）

北京通州區委副書記初軍威表示，「北京城市副中心有19個重點復工專案，其中環球主題公園已復工。」受到疫情衝擊，環球主題公園備受國內外的關注。北京市政府排除萬難，一邊防疫，一邊重點開工。目前環球主題公園有16個總包項目，9個已經開工，剩下7個項目進入聯審階段，隨時動工，保證明年5月正常開園沒有任何問題。

北京環球主題樂園，繼新加坡和大阪之後在亞洲第３個項目，該主題公園是環球影業和北京首旅集團的合作案。興建主題包括哈利波特的魔法世界、變形金剛3D歷險、神偷奶爸小黃人樂翻天、侏羅紀公園河流大冒險等等。北京環球影城樂園面積有1.2平方公里，建成後將成為全球第6個環球主題樂園。

▼北京環球影城主題樂園有哈利波特魔法世界、變形金剛3D歷險、神偷奶爸小黃人等多樣主題。（圖／翻攝北京環球影城官網）

▲北京環球影城機會增加中國特色元素。（圖／翻攝北京環球影城官網）

不同其他地方樂園，好萊塢知名導演史蒂芬史匹柏也會將參與主題樂園設計，北京環球影城會融入更多中國元素，吸引外國遊客來體驗。影城內也會有主題樂園、商場與全球第一家環球主題度假酒店，預計每年可接待1000萬人次的旅客。票價方面則預估約100美元（約3千台幣）。