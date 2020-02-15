居家隔離14天「無症狀」！湖北男解除後回工作崗位...復工第一天就發燒

▲新冠肺炎疫情延燒，各地加強執行防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江杭州市一名黃姓男子日前因其父母從湖北返家，必須一同居家隔離14天。據悉，這段期間，黃男沒有任何症狀，因此被解除隔離，沒想到回到工作崗位的第一天，竟被測出有高燒情形。

綜合陸媒報導，上級新冠肺炎（COVID-19）疫情防控指揮部近日下令，杭州濱江區堅持以「預防」為主，採取關口前移策略，積極認真做好企業開復工疫情防控工作，並對開復工人員嚴格進行分類管理，嚴格加強內部管理，建立健全應急處置機制。

為了配合當局政策，某科技公司嚴格落實二次測溫、企業臨時隔離點設置、辦公環境消殺、防疫防護用具準備、各個公共觸摸點隔離措施、訂餐安排等各項防疫準備工作。不過，該公司卻在12日上班首日，幫員工測量體溫時，發現黃男有高燒的症狀。

▲黃男重回工作崗位的第一天就發燒。（圖／取自免費圖庫pakuraso）

據悉，該名企業員工黃男原是湖北黃岡人，因工作關係住在杭州，近期未返湖北。不過，其父母在1月16日從湖北黃岡到杭州，所以他必須和家人一起居家隔離觀察14天。

由於黃男隔離期間無任何症狀，在開復工前已解除隔離。該科技公司表示，已在第一時間將此員工轉移到企業內部臨時隔離點進一步觀察，並及時通知區有關部門，目前正等待進一步診斷。

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