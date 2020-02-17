台東女咳嗽、發燒住負壓病房　垃圾桶內竟有「汙染物」！氣炸投訴陳時中

▲台東女發燒、咳嗽入住負壓隔離房，卻在垃圾桶發現上一位病患製造的垃圾。（示意圖／路透社）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴散，台灣截至目前已有20例確診案例。不過，台東有一名女子出現發燒、咳嗽的症狀，因此前往醫院就診，接著被收治到負壓病房，沒想到入住後，竟在垃圾桶發現許多垃圾，讓她傻眼向醫院反應。令她更氣的是，反應過後14個小時，這些東西依然沒有被處理，讓她完全氣炸了。

新冠肺炎疫情相當嚴重，衛福部也因此將這種疾病定義為第五類法定傳染病，要求台灣民眾若有中、港、澳旅遊史，返台14日後出現身體不適等症狀，務必主動撥打1922，按照指示就醫，並主動告知旅遊史。

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由於16日再度出現2例確診案例，且其中一例不幸身亡，中央流行疫情指揮中心16日指示，為及早發現疑似個案及防堵病毒於社區及醫療院所傳播，當天立刻啟動加強社區監測方案，只要14天內有國外旅遊史（包含新加坡、泰國、日本及其他國家），或曾接觸有發燒、呼吸道症狀的國外人士，且醫師高度懷疑COVID-19感染之發燒或呼吸道症狀個案，以及有發燒、呼吸道症狀等患者，就會被加強監控。

▲女子發現情況後先向醫院反應，沒想到14個小時仍無人處理，氣炸寫信向陳時中投訴。（圖／記者李毓康攝）

根據《三立新聞網》報導，台東一名女子近日出現發燒、咳嗽等身體不適的狀況，因此前往醫院就診，被按照防疫SOP收治負壓隔離病房，沒想到她入住後，竟在病房內、廁所中的垃圾桶發現許多垃圾，讓她感到相當傻眼。

她發現的當下，立刻通報醫院，但過了14個小時，卻仍然沒有人前往處理，因此她氣炸寫信，向衛福部長陳時中投訴。隨後，該家醫院坦承，上一名病患離開後，院方依照流程進行消毒，全部處理完後，忘了清理垃圾桶，才會發生這種狀況。

據了解，負壓隔離病床是獨立的空調負壓病房，提供需隔離的患者一人一房，透過專門的抽風口將房內的空氣抽出，以防止感染其他患者，除了新冠肺炎以外，開放性肺結核、SARS等疾病也都要在負壓病房內接受治療。

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