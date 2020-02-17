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新冠肺炎疫情延燒！溫泉業來客數掉5成「醫生推薦3防疫湯」

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▲泡湯,溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲泡溫泉。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，導致民眾不敢出門，這時候「泡溫泉」是很好的選擇，不只早安健康曾報導長期泡熱浴或泡溫泉可抑制病毒感染，今（17日）中華民國溫泉觀光協會更偕同三軍總醫院北投分院感管室、家醫科陳家勉醫師及全台北溫泉業者一同出席抗疫記者會，鼓勵大家多多泡湯，增強自身免疫力。

▲溫泉抗疫記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

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▲今（17日）中華民國溫泉觀光協會更偕同三軍總醫院北投分院感管室、家醫科陳家勉醫師及全台北溫泉業者一同出席抗疫記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，新冠肺炎疫情重創觀光業，全台溫泉產業平均來客數掉了5成，在壓抑、緊張的氣氛下，休假就該選個空曠的地方泡泡溫泉，可以放心、大口呼吸。加上1月31日前，若有使用秋冬旅遊補助的民眾，到2月底前憑發票都還是能到全台各區合作溫泉店家申請，可享大眾池免費的優惠。

▲溫泉抗疫記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，新冠肺炎疫情延燒，讓全台溫泉產業平均來客數掉了5成，北部稍微好一些，中南部則掉了更多。（圖／記者彭懷玉攝）

三軍總醫院北投分院感管室、家醫科陳家勉醫師表示，感冒有100種以上的病毒，跟現在的新冠肺炎、SARS、MERS一樣，針對此波疫情，特別研究日本醫療溫泉防疫湯，發現日本學齡前兒童若有泡湯習慣，比較不容易感冒，抗病毒能力也比無泡湯習慣的兒童強。 

因此，健康的民眾平日就應多泡溫泉，來提升及強化自己抗病毒的免疫力。若不巧需在家隔離的民眾，因應此波疫情，陳家勉醫師也特別安排紓壓湯、助眠湯、養生湯三款防疫湯。

▲▼硫磺谷溫泉泡腳池園區。（圖／產業局提供）

▲硫磺谷溫泉泡腳池園區。（示意圖／產業局提供）

三款防疫湯分別為全身浸泡在攝氏37-39度的微溫浴20-30分鐘，助眠湯則分為熱足浴和全身浴，熱足浴溫度可在38-42度，一次泡15分鐘，睡前30分鐘泡；全身浴的部分，睡前2.5-3小時前開始泡，溫度可抓在42度，一次泡5-10分鐘，以上三種防疫湯均為連續5天為一個療程。建議使用有品牌的溫泉入浴劑，若沒有也可直接以自來水泡全身或是足浴。

養生湯的部分，醫師建議每年至少安排2-3次前往溫泉旅館，待上三天兩夜，每日浴療2-3次，徹底浸泡在溫泉中放鬆身心。陳家勉說，「預防勝於治療，加上泡溫泉Cp值高，了解溫泉、懂得泡湯的人會比一般人更健康，自身免疫力也更好。」

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