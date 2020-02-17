強烈冷氣團來襲　黃偉哲指示社會局發放街友熱食及禦寒物品

▲社會局提前啟動街友低溫關懷機制，社工關懷訪視街友，提供禦寒衣物及熱食等保暖措施，並作防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

強烈大陸冷氣團來襲，台南市低溫驟降至攝氏10度，台南市長黃偉哲對於露宿街頭街友總是特別關心，為確保每一位街友度過此波寒流的低溫威脅，黃偉哲指示社會局提前啟動街友低溫關懷機制，由各區社福中心及街友服務委辦單位慈聯基金會社工，關懷訪視街友，提供禦寒衣物及熱食等保暖措施，並作防疫宣導。



社會局表示，為幫助街友因應冷氣團來襲，台南市已依市長黃偉哲指示，開設2處熱食發放站並由專人進行街友關懷，至17日止，已動員30名工作人員到東豐地下道、水萍塭公園及台南公園等街友聚集地，執行低溫關懷服務訪視逾160人，並提供各項禦寒衣物及熱食等保暖措施，社會局開設2處熱食發放站、安置弱勢街友12人、提供熱食183份、發放禦寒物資31份、沐浴車服務34人次，持續提供相關協助。

另為預防嚴重特殊傳染性肺炎傳播，社會局已從今年1月14日起，每日為街友量測額溫、噴酒精並詳實紀錄，如遇有發燒立即協助就醫；針對需出入醫院者、免疫力較差者、慢性疾病者、則提供口罩使用。

因應目前口罩有限，社會局也加強宣導街友可持健保卡至特約藥局採買口罩，社工細心提醒街友勤洗手，避免碰觸眼、鼻、口等部份，以避免病菌感染。

社會局長陳榮枝表示，考量南部氣候狀況與北部之差異，台南市於氣溫下探15度以下，就會開始啟動街友低溫關懷服務機制，他呼籲民眾若發現有急需協助的街友，可主動撥打1999市民專線進行通報，社會局會聯繫相關資源單位，提供必要的協助。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦