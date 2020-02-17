黃偉哲視察防疫整備　對成醫的防疫三部曲表示肯定

▲台南市長黃偉哲視察成大醫院防疫整備，成大醫院啟動「冠新肺炎（武漢肺炎）臨床檢疫站」防疫三部曲表示肯定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

冠新肺炎（武漢肺炎）防疫進入最關鍵時期，市長黃偉哲17日上午視察成大醫院防疫整備，並致贈防疫口罩，他對成大醫院透過「阻絕境外」、「超前部署」的戰略規劃，啟動「冠新肺炎臨床檢疫站」防疫三部曲表示肯定；黃偉哲市長也向站在防疫最前線、辛苦的醫護工作人員加油打氣，並代表市民表達謝意。

成大醫院從1月21日台灣第一例冠新肺炎（武漢肺炎）確診後，隔天一早院長沈孟儒即召開緊急應變會議，並成立緊急應變中心，至今已連續27天每天上午7時半召開應變會議，在院長指揮下由副院長輪值坐鎮統籌所有人力、設備、物資及訊息，並即時回應各單位的需求。

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黃偉哲市長首站先到緊急應變中心，了解應變中心的運作機制與狀況，聽取成大醫院說明有關武漢肺炎防疫整備：防疫三部曲。成大醫院防疫首部曲，是在急診室外設立8個高規格「野戰帳篷檢疫站」，避免高風險患者進院區；同時興建「組合屋式檢疫站」，提升防疫戰備規格，因應萬一發生社區感染疫情時，提前做好長期抗戰的準備。

第二部曲是「醫療病歷自動化」，讓病患自己用平板寫病歷，點選相關症狀、旅遊史及接觸史等，有效縮短病人停留檢疫站的時間，也減少傳統用口頭問診帶來的感染風險。

第三部曲是運用「人工智慧輔助判讀肺炎」，以成大醫院擁有的龐大肺炎影像資料庫，運用人工智慧輔助疑似武漢肺炎的篩檢，準確性高達90％。

透過這防疫三部曲，即時因應疾管署每日公告之最新疫情及隨時調整的臨床指引，運用「智慧醫療臨床決策輔助系統」，協助醫護人員做臨床決策，不只減輕來自不同臨床科醫護人員的身心壓力，病患從進入檢疫站到醫師做好醫療決策，也從2.5小時縮減至不到30分鐘。

隨後，黃偉哲也視導門禁管制、隔離病房及檢疫站的運作情形，並為所有醫護及相關工作人員加油打氣；檢疫站站長陳柏齡醫師解說檢疫站的規劃、設置與運作方式，黃偉哲市長巡視檢疫站周邊，並於窗外向站內醫護人員問候及加油打氣。

黃偉哲市長最後也請沈孟儒院長代表他，以「謝謝成大醫院同仁辛苦地站在防疫的前線，以保護市民的健康，也請大家要注意自己的健康。」等語，向全院人員表達市府及市民的感謝之意。