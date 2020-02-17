黃偉哲視察醫院防疫整備　保障台南市民健康安全

▲台南市長黃偉哲（中）在衛生局陳怡局長（左）等人陪同下，前往視察成大醫院，以瞭解院方對於發燒篩檢、病患分流及防疫物資儲備等防疫整備應變情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，台南市各醫院已啟動院內防疫機制並逐步提升等級，黃偉哲市長17日在衛生局陳怡局長等人陪同下，前往視察成大醫院，以瞭解院方對於發燒篩檢、病患分流及防疫物資儲備等防疫整備應變情形。

黃偉哲市長表示，成大醫院對每位進入醫院的人員會經紅外線體溫監測且透過健保卡進行出入境查詢，並對疑似個案進行必要的隔離措施，防疫措施非常完善。市府已要求醫療院所做好相關醫療措施，此次視察也是希望瞭解醫院整備情形，讓市民安心不用恐慌。

請繼續往下閱讀...

具公共衛生專業背景的黃偉哲市長，也提醒肥皂勤洗手與環境清潔消毒的重要性，並呼籲將口罩留給真正需要的人，讓資源發揮最大效用。

台南市衛生局表示，台南市各醫院已逐步提高防疫等級，除持續加強病患分流看診、醫護人員健康監測、訪客門禁管制等防疫措施，台南市醫學中心（成大醫院及奇美醫院）等醫院也已經成立「院外臨時檢疫站」，俾以有效將病源阻絕院外。

另護理之家已加強量測體溫、訪客管制及環境清潔等管理機制，以降低機構內交互感染的風險。此外，衛生局已陸續針對台南市各醫院及護理之家進行實地訪查，檢視防疫措施落實情形，以確保醫護人員、就診病患及機構住民之安全。

台南市衛生局呼籲，要降低病毒感染風險及發揮防疫效用，除了肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口外，需落實一不三要：一「不」，戶外、通風良好的地方、開放空間不用戴口罩；三「要」，一、進出醫院要戴口罩，二、慢性病患要戴口罩，三、有呼吸道症狀者要戴口罩。請民眾把口罩留給真正需要的人（如有慢性病者、有呼吸道症狀者、醫療及防疫人員）。若有任何問題可撥打衛生福利部疾病管制署「1922專線」諮詢。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」