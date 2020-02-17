雲嘉南文蛤養殖場4年死約129場！專家曝「水質不良」惹的禍

▲彰化文蛤大量暴斃，產地價格飆漲。（圖／翻攝自議員賴清美臉書）



記者許展溢／台北報導

近年來文蛤大量死亡事件造成養殖業者重大損失，以近4年雲嘉南來看，約129場慘遭波及，農委會水產試驗所調查發現主因竟是「水質不良」，因此開發出具抗水產病原弧菌及改善水質的益生菌「短小芽胞桿菌D5」 ，改善養殖環境、提高文蛤成長和存活率。

水試所說明，國內文蛤養殖自1970年代以後出現大量死亡的情形，早期是在3、6、9月發生季節性不明原因死亡，但近年來非季節性的斃死事件頻傳，不僅造成養殖戶損失，對國家經濟也有嚴重影響。

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▲水試所表示，利用短小芽胞桿菌D5益生菌，能有效提高養殖文蛤存活率。（圖／農委會水產試驗所提供）



水試所指出，文蛤大量死亡發生原因，據推測可能與養殖環境溫度、鹽度的急遽變化、水質和底棲環境的劣化、養殖密度過高及養殖管理不當等多因子所致。2015年由白蝦腸道中分離出一株益生菌「短小芽胞桿菌D5」，試驗顯示，將短小芽胞桿菌D5添加於飼料中餵飼文蛤6個月，可以增進文蛤成長，大幅減少養殖池水弧菌的數量，有效降低池中有毒的總氨氮及硫化氫濃度，調節文蛤的免疫能力，提升文蛤的存活率。

水試所表示，根據2015至2018年進行雲嘉南地區文蛤養殖環境現場調查結果顯示，在255場次的文蛤養殖池調查中，因單純的水質不良而造成文蛤大量死亡的情形約有129場次，占50%；水質不良加上弧菌或是革蘭氏陰性菌混合感染者共100場次，約占40%。由此推測，養殖管理不當導致的水質不良是造成文蛤死亡的最大因素，次要原因是水質不良加上弧菌或是革蘭氏陰性菌混合感染。

▲水試所調查，文蛤養殖場近年大量死亡主因和水質不良有關。（圖／翻攝自議員賴清美臉書）



水試所提到，經實驗室內以病原弧菌攻擊文蛤試驗結果顯示，創傷弧菌及巴西弧菌會造成文蛤死亡，鰻弧菌及副溶血弧菌等弧菌則會導致文蛤體弱。水試所強調，由於水質不良及弧菌感染是文蛤死亡的重要原因，已將具有抗弧菌及改善水質能力的短小芽胞桿菌D5技術轉移給5家益生菌廠商，未來將搭配其它益生菌應用於餌料以及飼料中，可以有效降低文蛤池中的弧菌量及改善水質，再配合養殖業者強化文蛤的養殖管理，預期能有效解決台灣文蛤產業所面臨的問題，恢復文蛤產量。