特有生物變手機氣墊支架！專家運用林業生態設計「幸福小物」

▲台灣動物風采L夾。（圖／農委會林業試驗所提供）



記者許展溢／台北報導

為減緩地球暖化、推動植林減碳、提昇環境教育，農委會林業試驗所表示，今年特別運用林業及生態保育研究成果規劃設計教育宣傳品、文創小物，包括「台灣動物風采L夾」、「台灣特有生物手機氣墊支架」、「香氛植物精油明信片」，美麗吸睛。

林試所所長張彬指出，林試所雖然是百年老店，但是每年的研究成果豐碩，不只是學術論文發表，更希望將各單位的研究成果、專業技術，透過規劃設計有趣活潑的教育活動、加值再利用的文創推廣品來呼籲民眾關懷環境、保護生態的觀念。

請繼續往下閱讀...

▲香氛植物精油明信片。（圖／農委會林業試驗所提供）



負責林試所教育推廣的技術服務組長劉一新表示，活動主軸名稱為「幸福山林-Tree 4 Ever」，希望藉林試所的各項研究成果，鼓勵民眾培養愛樹、愛家、愛自然的幸福山林本土意識，進而強化「愛吾樹以及人之樹」、「愛吾家以及人之家」的地球村公民素養。

▲台灣特有生物手機氣墊支架。（圖／農委會林業試驗所提供）



林試所指出，因此以此為核心，設計了「台灣動物風采L夾」一組6款，圖樣以在本所福山研究中心所拍攝到的山羌、台灣獼猴、白鼻心、麝香貓及食蟹獴之生態影像為主題；「台灣特有生物手機氣墊支架」一組5款，以生態感測展示平台計畫成果中特殊的動植物，包含了菱形奴草、烏來杜鵑、梭德氏赤蛙及莫氏樹蛙等台灣特有動植物來呈現。同時運用林試所木材纖維組研發的植物精油微膠囊印刷技術，將12種植物精油結合林試所12個最具代表性的景點水彩畫，製作而成「香氛植物精油明信片」，揉一揉、搓一搓，就會散發植物精油香味。