全台超粉嫩櫻花陸續綻放...浪漫翻！達人強推5大賞櫻勝地

▲武陵農場賞梅賞櫻 。（圖／奧丁丁集團提供）



記者許展溢／台北報導

春天到來，又是外出賞櫻的好機會，農委會在臉書為大家整理台灣5大賞櫻勝地，花開到哪玩到哪，尤其滿地櫻花朵朵開，不僅代表著萬物開始有生氣，也好浪漫，快趁花季結束前去拍下一張張美照。

台灣櫻花分佈主要在以下6縣市：

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台北市：陽明山國家公園、文山區老泉里。

新北市：淡水天元宮、三芝、烏來、九份、菁桐、平溪十分。

桃園縣：石門水庫三坑段。

台中市：武陵農場、大坑風景區濁水巷、新社櫻木花道。

南投縣：國立曁南國際大學、九族文化村、霧社、鹿谷石馬公園、台大茶園、日月潭、奧萬大、埔霧公路、新中橫草坪頭、水里二坪山。

嘉義縣：阿里山國家風景區。

▲武陵農場櫻花季。（圖／武陵農場提供）

農委會另外整理出以下5大賞櫻勝地供大家前往浪漫一下：

武陵農場櫻花季

2月8日至2月29日夢幻登場，可以欣賞到10多個品種。

陽明山花季

每年大家都引頸期盼的陽明山櫻花，今年一樣閃亮登場。

▲陽明山花季。（圖／台北市政府工務局提供）



大雪山森林遊樂區

這裡有山櫻花、霧社櫻等著大家來看。

東勢林場

主要為山櫻花，趕緊來安排度假賞櫻囉。

▲奧萬大森林遊樂區。（圖／翻攝奧萬大情報站）



奧萬大森林遊樂區

園區櫻花園的緋寒櫻綻放中，粉色櫻花映在藍天上超美的。