胸腔幾分鐘就有巨響！　一度想寫遺書的康復者：最想要去捐血

▲武康在網路寫下罹患新冠肺炎的經歷。（圖／翻攝自澎湃新聞）



記者郭卉寧／綜合報導

25歲的新冠肺炎（COVID-19）痊癒者武康（化名），之前在網路上紀錄發病後無法住院、最嚴重的時候「每隔幾分鐘胸腔就會出現巨響」等經歷，他坦言確診後曾絕望到寫下遺書，所幸後來順利康復，雖然還須完成14日的自我管理，但「如果身體沒什麼問題，第一時間就要去捐血」，更希望體內的抗體能成為其他人的特效藥。

根據《澎湃新聞》報導，武康在1月19日開始出現身體不適的狀況，不僅腹瀉，還高燒到39度，原以為只是吃壞肚子，但吃完退燒藥及感冒藥後，仍繼續拉肚子，且21日又再度發燒，甚至還咳出一點血絲，此時他感到有些不對勁，立刻自我隔離，並前往醫院檢查，才發現應該是罹患新冠肺炎。

武康指出，雖然被診斷疑似新冠肺炎，但21日當天怎樣都找不到能收治他的醫院，當時父母聽說第七醫院有收治肺炎病人，為了讓他多休息一會，爸爸就偷偷跑去排隊，等到他抵達現場後，即使不斷勸爸爸趕緊回家，避免被感染，但「他就躲在外面玻璃窗偷看我，我怎麼趕都沒用」。

▼武康被診斷疑似新冠肺炎後，遲遲找不到可以收治他的醫院。（圖／翻攝自澎湃新聞）



後來排到他看診時，卻因檢測試紙已用完，無法被確診並住院，他只好再度離開醫院，進行自我隔離，當時他還打電話向朋友告別，雖然內容大多已遺忘，但他最印象深刻的便是「可能以後就沒我這個人了吧」。之後他為了抒發心情，在微博發布多條貼文，分享罹病的過程以及無法住院救治的處境，結果獲得許多不熟識人的鼓勵、幫助，令他很是感動。

不過，他的病症在1月24日出現惡化，每隔幾分鐘胸腔就會出現巨響，讓他無法吃飯睡覺，即是爸媽做了好幾道美味的菜來，都被他一一放進冰箱。武康表示，自己在1月26日終於住進武昌醫院，住院期間每天都得服藥、打針，且還必須拔管吃藥，「當時我有偷偷寫下遺書，但是不久就刪掉了。」

武康指出，院內的護理師年紀大多20多歲，為了鼓勵病患，還貼心地在防護衣背後寫下「都好」、「晴朗」、「希望」等字眼，有次他詢問護理師「晴朗」的意思，對方則回應這場疫情持續這麼久，也該到了「轉晴」的時候，所以才寫下這兩個字。

▲▼護理師為了鼓勵病患，在防護衣背後寫下鼓勵的字眼。（圖／翻攝自澎湃新聞）



到了2月初，武康的病症逐漸減緩，8日適逢元宵節，醫院還特地為罹患肺炎的病人準備元宵湯圓，讓原本以為今年沒得吃的他相當激動。之後，雷神山醫院準備收治病人的消息傳出後，院內護理師也在背後寫下「有我在！雷神！」而他也相信得到救治的人會越來越多，「情況也會越來越好，我期望拐點早日到來。」

武康表示，10日他首次的核酸檢驗終於呈現陰性，這段時間裡，家人、醫護人員、網友給的每一份關心，都給他帶來無限大的能量，後來到了13日，武康終於兩次檢驗都是陰性，這也代表終於可以出院返家，「從感染、發病到自我買藥治療、確診住院治療，再到康復出院，我要感謝很多人，這一遭艱難求醫史實在難忘。」

▼元宵節當天，醫院特地為肺炎病患準備湯圓。（圖／翻攝自澎湃新聞）



武康也指出，還未痊癒時他曾想過，康復後要成為大家所說的「無敵抗體」，因此，等到14天的自我管理期結束後，且檢測身體沒有什麼問題，他打算第一時間就去捐血，希望體內的抗體能對疫苗開發有所幫助。

他更感謝地說，記得有次躺在病床上看訊息，有位網友說自己的生日願望，是希望他平安健康，「這麼貴重的禮物，我只能回以謝謝，太多的鼓勵和感動，趕走了我的負能量，讓我積極配合治療，戰勝了病魔。」