醫護人員穿B級防護衣　戴全罩式面具...裝氧氣罩靠呼吸管呼吸

▲解放軍中部戰區總醫院醫護人員的全封閉防護服。（圖／翻攝自Facebook／吴盛俞）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，許多醫護人員在第一線治療患者，為了保護自己，穿著防護衣將全身都包起來。有網友分享解放軍中部戰區總醫院醫護人員穿著防護衣的照片，除了身體包緊緊，就連頭部也不放過，裝上氧氣罩用呼吸管呼吸。

一旦穿上防護衣就要等到下班才可以脫掉，一穿就是十小時起跳，為了避免要上廁所脫下防護衣，醫護人員表示，除了工作期間盡量少喝水，也會穿上紙尿褲以防萬一。照片中醫護人員穿上防護衣戴上面罩，特別的是除了一般的頭套，外層還多一個防護罩，包得密不透風，只能透過呼吸管呼吸空氣。

▲醫護人員用呼吸管呼吸。（圖／翻攝自Facebook／吴盛俞）

有網友在底下留言表示，「請問是B級防護服嗎？」還有網友透露此款全罩式面具是3M-6800全罩式面具。還有網友表示，穿著此防護衣很悶，無法順暢的呼吸，對醫護人員是非常大的考驗，防護面罩上還寫著，「別怕！加油！」令人看了感動不已。

襪套、靴套、隔離衣、防護服、防水圍裙、護目鏡、口罩、帽子、三層手套，一整套嚴格的防護衣物全部穿戴好至少要花近半小時曾能著裝完畢，很多人初次穿戴笨重的防具時，都會出現不適症狀，包括呼吸不順、頭暈、作嘔等。