擴大篩檢！　指揮中心曝「3對象」納入監測名單...結果公布前須在家

▲中央流行疫情指揮中心啟動加強社區監測方案。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，因應全球COVID-19(武漢肺炎)疫情擴大，為及早發現疑似個案及防堵病毒於社區及醫療院所傳播，於今日啟動加強社區監測方案，監測對象如下︰

(一) 14天內有國外旅遊史(包含新加坡、泰國及日本及其他國家)或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士接觸史，且醫師高度懷疑COVID-19感染之發燒或呼吸道症狀個案。

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(二) 發燒/呼吸道症狀群聚現象者。

(三)「抗生素治療3日未好轉且無明確病因」、「群聚事件個案」或「醫護人員」之肺炎個案。

自今年2月12日起，針對今年1月31日起通報流感併發重症個案、社區上呼吸道監測個案、及上呼吸道等群聚事件個案之檢體檢驗結果為陰性者，均需檢驗COVID-19(武漢肺炎)。

經醫師判斷無須住院之民眾，將請其返家自主健康管理，於接獲通知檢驗結果前，須留在家中，不可外出，同時於發病後14日內落實自主健康管理應注意事項。指揮中心也提醒，醫師收治有懷疑送驗個案時，應採取飛沫及接觸防護措施，更多「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19，簡稱武漢肺炎)資訊，可參閱疾管署網站 (https://www.cdc.gov.tw)。