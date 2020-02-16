新冠肺炎船上蔓延！才2天又多爆出137人確診「公主遊輪聲明來了」

▲新冠肺炎肆虐，鑽石公主號今已從285人激增到355人確診。（圖／達志影像／美聯社）

記者彭懷玉／台北報導



新冠肺炎（COVID-19）在郵輪上迅速蔓延，昨（15）日本鑽石公主號才新增67起案例，其中38人沒有症狀，今（16）日本厚生勞動省指出，船上又爆出70名確診，目前乘客、船員已從285人累積到355人確診。對此，公主遊輪發布聲明確認屬實，已遵從日本厚生省的離船方案，盡快為確診旅客提供後續醫療服務。

▲鑽石公主號乘客與船員共有3700人，目前已出現355例新冠肺炎確診病例，約有9.5%被感染。（圖／路透）

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鑽石公主號上乘客與船員共有3700人，目前已出現355例新冠肺炎確診病例，約有9.5%被感染，其中73人沒有症狀。據公主遊輪今日發布的聲明中，15日新增的67起病例，包括5名澳洲籍、3名加拿大籍、3名中國籍、2名德國籍、1名香港籍、1名吉爾吉斯斯坦籍、2名印度籍、27名日本籍、17名菲律賓、1名台灣籍、5名美國籍賓客。

▲鑽石公主號目前船上22名台灣人中有2位確診，現已接受日方安排入院隔離治療。（圖／路透）



今（16日）新增的70名確診中，國籍待公主遊輪與日方確認，目前船上22名台灣人有2人確診，現已接受日方安排入院隔離治療，各界均關心指揮中心後續如何處理，對此，指揮官陳時中表示，有一些方案正和日本洽談中，若要接回來將採用華航包機接回，尚在研議中。

為因應新冠肺炎疫情，今（16）疫情指揮中心將於晚間6點召開記者會，對外說明疫情與防疫作為、郵輪等後續相關處理方式。



公主遊輪15日聲明

[臺北・臺灣] 公主遊輪已接獲日本厚生省通知，確認鑽石公主號上新增67人檢測出新冠炎病毒陽性反應，包括5名澳洲籍、3名加拿大籍、3名中國籍、2名德國籍、1名香港籍、1名吉爾吉斯斯坦籍、2名印度籍、27名日本籍、17名菲律賓、1名台灣籍、5名美國籍賓客。目前已遵從日本厚生省的離船方案，盡快為確診賓客提供後續醫療服務。

美國駐東京大使館昨天已通知公主遊輪，美國國務院將提供專機，將目前於鑽石公主號上隔離的美國公民和永久居民（包括客人和船員）帶回至美國。 公主遊輪將遵循日本厚生省的指示，我們將與美國國務院和美國駐東京大使館進行協調。 有關此計畫消息，請聯繫美國國務院。

公主遊輪也收到日本厚生省針對2月19日隔離期結束後的相關配套措施計畫。

在過去2天中，日本厚生省也針對需要醫療救助的賓客提供離船服務，目前有12名檢測為陰性賓客自願離船，55名檢測為陰性賓客決定繼續留在船上。

公主遊輪16日聲明（待確認）