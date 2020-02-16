不受疫情影響！金正恩神隱22天現身祭拜父親　分析：展現防疫信心

▲ 金正恩為父親金正日冥誕前往祭拜。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓將前任領導人的生日皆定為民族最大節日，金日成的生日為4月15日太陽節，金正日生日則為2月16日光明星節。新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球之際，北韓現任領導人金正恩逾半月未露面，16日時隔22天終於現身，即是為父親金正日的冥誕至錦繡山太陽宮祭拜。

北韓官媒《朝鮮中央電視台》16日報導，「金正恩同志在民族最大的節日光明星節左右和朝鮮勞動黨中央委員會政治國成員們一同前往錦繡山太陽宮。」根據影片，隨行官員包括國務委員會第一副委員長兼最高人民會議常任委員長崔龍海、國務委員會副委員長兼黨副委員長朴奉珠等人。

《朝鮮中央電視台》並未指出金正恩前往祭拜的確切日期，唯考慮到他過去大多在光明星節當天午夜前往祭拜，推測此次也是如此。這是金正恩自上月25日以來時隔22天公開露面，也是平壤當局上月28日為新冠肺炎宣布改變國家緊急防疫體系以來首度現身。

南韓《韓聯社》報導，金正恩自掌權隔年的2013年開始，每年都會在父親的冥誕前往錦繡山太陽宮祭拜。此前有說法指出，今年在新冠肺炎肆虐之下，北韓全國上下全力防疫，可能不會有相關祭拜行程。但隨著北韓官媒報導此消息，也有分析認為，平壤當局藉此展現對防疫的信心。

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