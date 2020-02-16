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連5天0新病例…南韓今添1人感染「累計29例」　老翁心臟病就醫意外確診

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▲▼ 南韓首爾站民眾都為新冠肺炎戴上口罩。（圖／路透）

▲ 南韓首爾站民眾都為新冠肺炎戴上口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓截至15日已經連續5天沒有新增新冠肺炎（COVID-19）病例，維持全國28人確診，16日早晨卻出現1起新病例，使得國內確診個案來到29起。29號患者為一名高齡82歲韓籍男性，據稱此前並無海外旅行經驗，於高麗大學安岩醫院接受病毒檢測結果呈陽性，目前在國家指定的首爾大醫院隔離治療。

《韓聯社》報導，該名老翁最初在社區醫院被診斷出冠狀動脈有異，15日前往安岩醫院急診室，但沒有出現發燒或呼吸道症狀。院方為檢查老翁心臟安排X光檢查，判讀發現肺炎。曾經歷MERS疫情的醫療團隊察覺狀況有異，安排老翁接受新冠病毒檢測，結果呈陽性。

這是南韓時隔5天首度出現新的新冠肺炎病例，此前確診的28人中則有9人已經解除隔離，分別為1至4號、7號、8號、11號、17號及22號患者，其中8人已經出院，僅剩22號患者仍在等待出院。仍在接受治療的20名患者皆病況穩定，僅1人仍需供氧治療。

南韓中央防疫對策本部每天上午10時（台灣時間9時）及下午5時（台灣時間4時）皆會召開記者會說明國內疫情，今早記者會內容指出，除去確診感染者以外，國內疑似個案目前共7890人，其中7313人病毒篩檢結果為陰性，其餘577人仍在等待檢測。

另一方面，南韓此前共派出3架包機赴武漢載回僑民，其中首批366人15日結束14天的隔離，已經陸續返家。第二批回國的334人在結束隔離前最後一次病毒檢測結果接為陰性，今晨走出忠清南道牙山市的警察人才開發院，在地方官員及附近居民目送之下分乘17輛巴士返家。

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