合作賣豪宅「完銷賺2億」　建商控好友翻臉不分帳涉背信

▲台北市中山北路七段的「天母紘琚」，是當地指標性豪宅之一。（圖為資料照／記者邱顯燁攝）

記者劉昌松／台北報導

知名建商邱明福指控多年好友曹坤茂，當初講好由曹出名擔任紘琚建設公司負責人，蓋好房子賣出獲利對分，結果紘琚在台北市天母地區頗具指標性的「天母紘琚」完售獲利2億多元，曹卻拒絕分利，邱控告曹涉嫌背信、侵占等罪，檢警6日兵分6路搜索，並約談曹與妻子、會計，以及曹男的女性密友與胞弟共5名嫌疑人到案。

天母紘琚位於台北市中山北路七段，採獨棟雙拼，共22層，標準層單戶150坪，可合併至300坪，每坪單價上百萬元，單戶售價破億元，最高紀錄每坪137.4萬元成交，在天母地區屬於指標性豪宅， 2017年間完售。

不過邱明福向刑事局提告指控，他因個人債信問題，在2005年間找曹坤茂借名登記擔任「紘琚建設」負責人，邱負責公司資金運用與決策，曹僅負責執行業務，當初說好蓋好房子2人對半分利，曹男卻拒絕把天母紘琚的獲利拿出來分，還疑似挪用公司款項。

檢警調查相關金流後，認為曹涉有犯罪嫌疑，因此向法院聲請搜索票獲准，檢察官6日指揮刑事局前往搜索紘琚建設等6處，約談曹男夫妻、會計，以及曹男的林姓女密友、林女弟弟5人到案，並同步向法院聲請查扣相關嫌疑人名下上億元資產。

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