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失竊6500萬現金苦主是「他」　網曝驚人背景！轎車來回4趟才搬完

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記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區本月初發生一起超誇張竊盜案！一名劉姓男子與女友闖入一名男子住處倉庫後，將對方藏於家中的6500萬元現金全部搬走，被害人大年初一才報警，警方於28日將涉案的劉姓情侶2人逮捕歸案，而這名在家中存放6500萬鉅額現金的苦主身分也引起網友們好奇。

▲失竊6500萬現金苦主是「他」　網曝驚人背景！轎車來回4趟才搬完。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲劉姓情侶在過年前偷走苦主存放於家中的6500萬鉅款，失主原以為是內賊，遲至大年初一才報案。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

劉姓情侶在過年前偷走苦主存放於家中的6500萬鉅款，失主原以為是內賊，遲至大年初一才報案，而警方也循線在28日逮捕到劉姓情侶檔竊賊，起出現金396萬元及贓物，而在家中存放6500萬現金的苦主，也被網友們爆料驚人背景。

據了解，被害人在新竹地區從事資源回收大盤商，在竹北地區擁有一整排透天厝，財力驚人，由於農曆新年期間需要大筆現金周轉，因此才會在月初時提領鉅款暫時存放在家中，沒想到劉姓情侶檔的意外潛入，竟讓他度過了一個驚心動魄的農曆年，自己也成為網友們討論的對象。

▲▼新竹鴛鴦大盜狂竊6500萬元。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲劉男「一夕致富」後非但未低調避禍，反而像高調的暴發戶一般，除了購入名牌、全新百萬新車等昂貴物品外，還大方「分錢」給親近的親友。

當日原本只有劉姓男子一人行竊，因意外發現現金太多實在搬不走，才急CALL女友到場支援，2人利用一台轎車，一共搬了4趟，才將6500萬元現金全數搬空。

失主回到家發現空空如也的現金暫存區大為傻眼，一開始還以為是出了內鬼，經調閱監視器發現後才確認是外賊入侵，並在大年初一急奔警局報案。

▲▼新竹鴛鴦大盜狂竊6500萬元。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方再於29日追回現金1600萬元與現金2200萬元，陸續累積約找回4200萬元。

由於中間有近3周的空窗期，也大幅增加破案難度，警方經監視器鎖定劉姓情侶後，還發現2人在行竊後幾乎每天都會去買上萬元的彩券，檢警28日在南寮地區一間彩券行前，順利逮捕劉男，並起出剩餘贓款396萬8千多元、安非他命427.4克，以存摺2本、金手鍊1條、銀樓保單1份、汽車買賣契約書、車鑰匙3支、房屋租賃契約書、玉璽等。

而劉男「一夕致富」後非但未低調避禍，反而像高調的暴發戶一般，除了購入名牌、全新百萬新車等昂貴物品外，還大方「分錢」給親近的親友，實在讓人傻眼。警方再於29日追回現金1600萬元與現金2200萬元，陸續累積約找回4200萬元，全案依加重竊盜罪、贓物罪及毒品危害防制條例，將劉男等嫌疑人移送法辦，並持續追查失竊贓款。

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