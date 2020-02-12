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鑽石公主號「3600人全員篩檢」成考驗　日擬動員地方及民間機構

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▲▼鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 鑽石公主號上確診人數不斷增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本郵輪鑽石公主號目前停在橫濱港外，近3600人得等到19日隔離結束才能下船。被困在船艙裡的乘客已經束手無策，也無法和其他人互動，只求盡快結束這場惡夢。日本政府10日則表示，正考慮對船上所有人全面進行新冠病毒（COVID-19）篩檢，但可能成為政府的一大考驗。

《朝日新聞》指出，厚生勞動省原僅安排船上出現咳嗽或發燒等症狀者及感染者的接觸者接受病毒檢測。自武漢乘撤僑包機返回日本的數百名僑民都逐一接受篩檢，但厚生勞動省指出，由於人數太多，無法對鑽石公主號全船進行檢測。

然而，考慮到鑽石公主號上確診人數飆升，12日早上已經來到174人，在船上和日本境內都引起恐慌，厚生勞動大臣加藤勝信10日在內閣會議後對此表示，「我們需要堅定地回應公眾的焦慮與擔憂」，如果可行的話，希望對船上所有人進行檢測。

厚生勞動省已經尋求全國各地衛生機構、私人檢測機構及大學醫院配合，以求建立可以快速檢測全船3600人的系統。若動用國立傳染病研究所（NIID）及地方公共衛生機構擁有的所有檢測設備，一天可以檢測約1500人。

▲▼「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

▲ 鑽石公主號上仍有3600人正在隔離。（圖／路透）

但厚生勞動省一名高層官員對這項計畫的可行度表示懷疑，因為在私人公司進行篩檢要價不斐，地方級公衛機構也沒有經驗，「我不確定是否可能對這麼多人進行測試。」內閣官房長官菅義偉也持相同看法，10日在記者會上表示，以目前情況來說，對所有乘客進行篩檢將非常困難。

北里大學專攻病毒學與疫苗學的教授中山哲夫則指出，「考慮到病毒已經在郵輪內廣泛傳播，任何乘客都可能被傳染」，認為立即對每個人進行篩檢，並對檢測呈陽性的患者採取適當措施才是最佳選擇。東北醫科藥科大學教授賀來滿夫則表示，若船上已經充分採取預防感染的措施，就沒有必要篩檢每名乘客，但若預防措施不足，每個人都有感染風險。

與此同時，船上的恐懼與不安隨著確診人數增加持續增長。一名60歲乘客接受電訪時表示，他是來自關西地區的上班族，10日下午透過網路得知又有65名乘客確診，稍後船上廣播也證實此消息，「我不知道這種傳染病到底會不會結束。」他的小房間裡幾乎沒有備用床單，但還是設法進行更換，9日晚間則是5天來第一次取得慢性糖尿病的藥物，「不知道這種生活還要持續多久。」

▲▼「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

▲ 據稱乘客一天可以上甲板一小時。（圖／路透）

和丈夫一起登船的一名54歲婦女幾天前發起38.5度高燒，在船艙內等了3小時才被叫進船上醫療室，接著又等了30分鐘，且裡頭塞滿發燒的乘客。女子服用醫生開的克流感後便退燒，但當時的情況讓她受到驚嚇，擔心自己染上武漢肺炎，要求接受檢測，被醫生以情況並不緊急為由拒絕。

她指出，她遇到的另一名乘客大約同時間被診斷出A型流感，還有一名友人也發高燒，但一整天都無法安排檢測，「即使他們二人都在發燒，對疾病的反應可能因人而異。他們（醫生）的解釋不夠充分。」

眼看船上環境越來越差，乘客也集體向厚生勞動省提出6項要求，希望解決船少人員的醫療及日常生活需求。根據厚生勞動省說法，截至10日晚間，鑽石公主號上共有29名醫生、17名護士及12名藥劑師。該部門也根據乘客要求，截至10日提供1250名糖尿病、心臟病及其他慢性病患者足夠的藥物，但仍有約600人的藥物還未送達。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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