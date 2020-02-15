陸疫苗研發進入動物實驗　專家：靈長類動物出現「跟人相似症狀」

▲大陸正積極研發可應對新冠肺炎的疫苗與藥物。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）爆發後，大陸積極研發疫苗與藥物，中國生物技術發展中心主任張新民15日透露，為了確保儘早研發成功，安排了多條技術路線並行推進，部分疫苗品種已經進入到動物實驗階段。中國科學院院士周琪則指出，在靈長類動物模型裡已經看到了跟人相似的症狀包括病毒載量的變化，將投入到藥物的篩選和功能評價上。

大陸國務院15日舉辦聯防聯控機制新聞發佈會，介紹藥物研發和科研攻關最新進展情況。

關於藥物的研發，大陸科技部中國生物技術發展中心主任張新民表示，由美國公司研製的瑞德西韋正在湖北11家醫療機構進行臨床試驗，根據體外實驗結果，瑞德西韋對新冠病毒有較好的抑製作用和安全性，該藥物也在美國實現了對病人的成功救治。

張新民提到，目前共有168例重症病人和17例輕症病人正在進行瑞德西韋的臨床試驗，期待早日得到臨床試驗結果，「科研機構也正在對磷酸氯喹、法匹拉韋等藥物進行臨床試驗，其中法匹拉韋在深圳開展臨床試驗，目前對新冠病毒顯示出較明顯的療效和較低的不良反應。」

關於疫苗的研發，張新民指出，新冠病毒是一個新的病原體，疫苗研發難度比較大，週期比較長，為了確保盡早研發成功，安排了多條技術路線並行推進，切實保障成功率，「當前部分疫苗品種已經進入到了動物實驗階段。」

張新民還說，疫苗作為一種應用於健康人的特殊產品，其安全性是第一位的，「疫苗研發必須遵循科學規律以及嚴格的管理規範，要給科研人員一定的時間。從目前進展來看，各個研究團隊的研發進度與國際進展基本保持一致。」

談到動物實驗細節，中國科學院院士周琪指出，動物實驗是藥物進入臨床前非常重要的環節和步驟，現在針對新型冠狀病毒最有效的動物模型還是靈長類動物、獼猴，「目前，在靈長類動物模型裡已經看到了跟人相似的症狀包括病毒載量的變化，包括肺部的CT影像檢驗，這批模型已經通過驗證，即將投入到藥物的篩選和功能評價上。」

周琪強調，同時，在其他類型的動物開發上，多家研究機構依然在努力，希望快速拿出針對冠狀病毒有效的，能夠從事藥物和治療手段研發的動物模型。